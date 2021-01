Petruța, sora lui Babi Minune, păzită de mamă mai ceva ca un bodyguard

Petruța Dobre, sora lui Babi Minune, e la 21 de ani, una din revelațiile momentului în muzica de petrecere.

Petruța și-a petrecut copilăria alături de fratele său, fetița îmbrăcată în haine tradiționale țigănești dansa de zor pe melodiile lui Babi. Însă, de câțiva ani, Petruța s-a hotărât să-și facă o carieră muzicală, iar toți spun că e pe drumul cel bun.

Petruța a scos în ultima perioadă câteva melodii care sunt bine poziționate în topurile Youtube, iar artiști consacrați vor să cânte cu ea.

Frumoasă și talentată, Petruța este asaltată și de admiratori, însă aceștia au de trecut de un zid…mama tinerei artiste. Pentru că mama Petruței este nelipsită de lângă ea, femeia își însoțește fata la fiecare filmare.

Petruta dobre si mama ei[Sursa foto: Instagram]

Chiar dacă are mai mulți copii, e adevărat că toți mari și la casele lor, și acum e și bunică, mama Petruței este un fel de bodyguard pentru artistă. ”E nelipsită de la toate filmările, zici că e cameraman. E peste tot”. a povestit Robert Ionescu, despre mama Petruței. De altfel, Robert Ionescu, fost concurent la Puterea dragostei si vlogger de succes acum , a fost personajul masculin din ultimele videoclipuri ale Petruței, motiv pentru care s-a și zvonit că între ei ar putea să fie mai mult decât o colaborare.

Mama petrutei e prezenta la toate filmarile[Sursa foto: Captură YouTube]

”În fiecare zi îi multumesc lui Dumnezeu că existi. Ești singura persoană care mă iubește necondiționat, te afli mereu lângă mine cu afectiune si ma sfatuiesti in cele mai dificile momente. Esti singura persoana din lume in care am incredere deplina si despre care stiu ca nu ma va parasi niciodata. Esti cea mai buna mama si te iubesc foarte mult!”, este unul din mesajele de iubire pe care Petruța i le-a trimis mamei sale.

Petruța Dobre a jucat alături de fratele ei, Babi Minune în telenovela

Petruța Dobre s-a lansat în cariera artistică încă din copilărie. Puțină lume își mai amintește acum că Petruța a jucat alături de fratele ei, Babi Minune, într-o telenovelă. De altfel, atunci când s-a hotărât să se lanseze în muzică, fratele ei a ajutat-o, primele melodii ale Petruței fiind alături de Babi Minune.