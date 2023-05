Philip Albu, atac dur la adresa lui Iancu Sterp, după ce nu a acceptat să lupte cu el în cușcă: "Papagal mult și fapte zero" | EXCLUSIV

In articol:

Philip Albu a provocat mai multe vedete, pe Tik-Tok, la un meci în Gala RXF, iar printre ei s-au numărat și Ovidiu Neveu și Iancu Sterp.

Dacă cu Neveu a mai vorbit pe acest subiect, Iancu nu a dat curs provocărilor din online, iar Philip Albu vine cu un atac dur la adresa lui.

Deși nu îl consideră pe Iancu Sterp un adversar pe măsura lui, Philip Albu mărturisește că îl respectă ca om, tocmai pentru că este un băiat cu foarte mult bun simț și nu ar vrea ca fanii să înțeleagă că are ceva personal împotriva lui. Philip Albu urmează să intre în cușcă împotriva lui Conor.

Philip Albu, atac la adresa celor pe care i-a provocat la un meci in cușcă

Philip Albu i-a provocat să intre cu el în cușcă, în gala RXF, pe Iancu Sterp și Ovidiu Neveu, însă meciurile nu au avut loc. Dacă cu Ovidiu Neveu a vorbit despre lupta în cușca de MMA, Iancu Sterp nu a dat curs provocării pe care i-a făcut-o în mediul online.

"Am provocat foarte multe persoane în mediul online, cam toți au fost tari în gură, vorbim la modul general că nu doar ei. Toți au fost tari în gură dar nu a făcut niciunul nimic. Așa că am preferat să mă bat într-o gală care e Champions League, la modul de profesioniști, nu e bătaie de vedete.

E bătaie la profesioniști și am ce să arăt acolo și pot să dau peste nas la foarte multă lume cu chestia asta", a mărturisit Philip Albu, la Online Story by Cornelia Ionescu.

Philip Albu [Sursa foto: Captură YouTube]

Philip Albu, atac la adresa lui Iancu Sterp

Philip Albu spune că Ovidiu Neveu a fost singurul dintre vedetele pe care le-a provocat care i-a și răspuns și cei doi ar fi fost de acord să lupte, însă meciurile nu s-au stabilit. Pe de altă parte, despre Iancu Sterp nu spune același lucru după ce i-a lansat provocarea.

"Ovidiu Neveu a fost singurul care și-a dorit, am și dat mesaje, dar nu s-a întâmplat. Nu a fost după noi. El a fost singurul care mi-a dat mesaje, am vorbit să face. El chiar își arată interesul, dar Iancu papagal mult și fapte zero", a mărturisit Philip Albu, la WOWnews.

Dacă l-ar provoca acum Iancu Sterp pe el, Philip Albu susține că nu ar mai accepta, tocmai pentru că nu îl mai consideră un adversar adevărat.

"Și acum dacă mi-ar zice să se bată cu mine i-aș zice să stea la coadă cum zice și el. Eu, când o să ajungă el la gala de profesioniști, atunci să vorbească cu mine până atunci să stea la oile lui", a mai precizat el.

Philip Albu [Sursa foto: Captură YouTube]

Philip Albu nu are nimic personal cu Iancu Sterp

Totodată, luptătorul vrea să fie clar un lucru și anume faptul că nu are nimic cu Iancu Sterp ca persoană, ci îi aduce critici doar în ceea ce privește bătaia.

"Vreau să se înțeleagă foarte clar că eu nu am nimic cu el, eu vorbesc strict de bătaie. El ca om e un băiat bun, e respectuos.

Eu nu am nimic personal cu el, doar că pe stilul de bătaie și la asta nu e categoria mea. Mai are de muncit ca să ajungă la nivelul meu", a ținut să precizeze luptătorul, la WOWnews.

