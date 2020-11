Philip de la Puterea dragostei, dezvăluiri șocante despre despărțirea de Berna! Motivul pentru care și-ar fi pus blondina silicoane: „Să mă facă gelos pe mine!”

Philip de la Puterea dragostei nu știe dacă se va mai împăca cu Berna



Fanii Puterea dragostei nu se așteptau ca relația dintre Berna și Philip să dureze doar câteva luni după încheierea emisiunii. În timp ce se aflau în Istanbul, Philip a cerut-o pe Berna în căsătorie și plănuiau să-și petreacă restul vieții împreună. Cu toate acestea, fostul concurent susține că geloziile blondinei ar fi dus la o despărțire.

„Eu am cerut-o de soție la Istanbul pentru că am simțit să fac asta acolo. Cu Berna am luat o decizie, mai bine e să fie fiecare pe drumul lui. Nu ne mai înțelegem, obsesiile astea cu geloziile… Deja am ajuns la un punct maxim și nu mai pot să îmi fac discuții în fiecare zi, că e ea paranoia că eu mă văd cu o fată sau că vorbesc cu o fată. Deja am ajuns la extrem și mi se par copilării. Nu face un copil de 12 ani așa și face ea la vârsta asta și pe nimic! Dacă eram cu o fată o făceam frumos, să nu mă știe nimeni”, a declarat Philip, la „Totul despre Puterea Dragostei by Cornelia Ionescu”.

Philip de la Puterea dragostei, despre operația de mărire a sânilor făcută de Berna: „Nu voiam să își pună silicoane”

Se pare că fostul iubit al Bernei nu era de acord cu intervenția pe care a făcut-o de curând. El susține că Berna a luat această decizie doar pentru că el a avut în trecut iubite cu silicoane, iar asta ar fi făcut-o mai frumoasă în ochii lui.

„Și-a pus silicoane, am avut grijă de ea. Nu voiam să își pună silicoane, era frumoasă așa cum era. Mie mi-a plăcut tot la ea când am cerut-o, nu am vrut să o schimb deloc și ea a luat niște decizii care mie nu mi-au plăcut. Ea și-a pus silicoane pentru că eu am avut în trecut femei cu silicoane și a vrut și ea ca să o plac mai mult. Cum să faci chestia asta? Apoi a spus că a facut-o ca să mă facă gelos pe mine”, a adăugat Philip.

Berna a suferit dureri mari în urma operației de mărire a sânilor[Sursa foto: Instagram]

Berna l-a acuzat pe fostul ei iubit că nu ar fi ajutat-o în această perioadă dificilă de după operație, în care nu avea voie să facă mișcare mai deloc. În acest sens, fosta concurentă de la Puterea dragostei a luat decizia de a pleca acasă la familia ei, în Târgu Mureș. Niciunul dintre ei nu este sigur cu privire la o împăcare în viitorul apropiat.

„Problema e că a luat niste decizii și a spus niște vorbe pe care nu trebuia să le spună. Sunt chestii private, dar am obraz și nu spun, vrea să îi demonstrez că nu fac nimic greșit, ce e între mine și ea rămâne între noi. Nu se știe dacă ne vom mai împăca, dar acum vreau să am o perioadă mai liniștită, să ies și să mă plimb, vreau să stau liniștit. Nu simt nevoia să fac unele chestii, vreau să stau eu cu mine, asta e nevoia mea acum. Tot fetele se plâng, tot ele sunt neglijate și apoi tot ele fac ambiție, ies în club, se plimbă…”, a continuat Philip Albu.