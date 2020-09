Philip, primele declarații despre despărțirea de Berna

Philip a vorbit pentru prima dată despre despărțirea de Berna. Invitat în patoul Teo Show, fostul concurent de la Puterea dragostei și-a spus punctul de vedere cu privire la separarea lor. Ei păreau îndrăgostiți până peste cap, iar despărțirea a venit ca o veste șoc! Înntrebat despre relația actuală cu Berna, Philip a susținut ceea ce a declarat și fosta șui iubită când a fost invitată în emisiune. El susține că încă o iubește: „Sper să ne împăcăm”, a declarat vehement Philip.

Philip susține că Berna este o fire foarte geloasă, fosta concurentă ar fi fost geloasă și pe fanele care veneau să facă poze cu el. „E prea geloasă, eu înțeleg, pentru că mă iubește. Și eu sunt gelos, dar când e ceva concret. Sunt niște lucruri pe care și ea le face și nu-mi plac. E geloasă și atunci când cineva vrea să facă poze cu mine, depinde cum arată”, a declarat Philip.

Philip de la Puterea dragostei, despre împăcarea cu Berna: „Aștept niște schimbări de la ea...”

Fostul concurent de la Puterea dragostei susține că întoarcerea în țară a provocat foarte multe schimbări în relația lor și așa au început geloziile. „Când suntem o țară, aici ne cunoaște lumea. Poate d-aia crede chestia asta, din cauza geloziilor”, a adăugat Philip.

„I-am zis să vină acasă, să vorbim. A venit, am mai vorbit cu ea. Când mă ia în brațe îmi vine să plâng. O iubesc mult de tot. Ultima dată ne-am văzut acum câteva zile, ne-am văzut cu un fan care ne-a făcut o pernă cu noi doi. Am vrut să-i facem și lui o bucurie. Am chemat-o, s-a bucurat copilul, am mai stat de vorbă cu ea după. Acum o să vedem ce va fi pe viitor”, a mai spus fostul iubit al Bernei.

După ce și-a deschis sufletul în fața celor de acasă, în platoul emisiunii de la Teo Show, Berna a fost la Philip în ziua respectivă pentru a putea lămuri ceea ce este între ei. Philip susține că trebuie să vină niște schimbări din partea ei pentru a se împăca.

„Fix în seara aia a venit la mine. Am vorbit, am încercat să lămurim situația. Aștept niște schimbări de la ea, ea așteaptă niște schimbări de la mine. Până nu văd ceva schimbat la ea nu o să fie ok”, a adăugat fostul concurent.

Philip încă o iubește pe Berna și o așteaptă acasă, dar cu o condiție

Philip, mesaj emoționant pentru Berna: „Te aștept acasă”

Precum Berna i-a transmis un mesaj emoționant fostului ei iubit, pe care încă îl iubește, așa și Philip i-a transmis multe cuvinte frumoase. El a declarat că o așteaptă acasă și vor continua să fie împreună, să plănuiască nunta, doar cu condiția de a nu mai fi așa geloasă.

„Iubito, să știi că eu te aștept acasă. Te voi iubi mereu, așa cum ești, numai să schimbi geloziile la tine. O să plănuim nunta aia, o să avem cei mai frumoși copii. Te iubesc mult de tot”, a declarat Philip. (Citeste si: Philip trece prin momente grele: "Te iubesc mult îngerul meu păzitor. Știu că ești acolo sus și...")