Philip de la "Puterea Dragostei", primele declarații după ce Berna a apărut cu un filtru pe Instagram, lăsând impresia că a fost agresată: "E fata alături de care am vrut să am o familie"

In articol:

Philip și Berna s-au cunoscut în cadrul emisiunii "Puterea Dragostei" și au ajuns să formeze o relație sudată, care a durat mult timp după ce au părăsit competiția.

Totuși, lucrurile par să nu fi mers atât de bine între cei doi, pentru că au ales să se separe și să își vadă fiecare de drumul lui. Recent, însă, pe rețelele de socializare Philip a ajuns ținta unor zvonuri, în urma clipului postat de fosta lui iubită, în care, folosindu-se de un filtru, menționa că a fost agresată.

Citeste si: Berna de la Puterea dragostei și-a speriat fanii! Blondina s-a filmat plină de sânge: „Când cineva te bate” VIDEO

Ce spune Philip, după ce Berna a postat un clip pe Instagram, în care spunea că a fost agresată?

Fanii Bernei au intrat în panică în momentul în care tânăra s-a afișat pe Instagram plină de sânge, afirmând că a fost agresată. Totuși, cei de acasă nu aveau de ce să își facă prea multe griji, pentru că fosta concurentă de la "Puterea Dragostei" folosise doar un filtru, pentru amuzament.

Postarea blondinei a creat vâlvă în mediul online, iar zvonurile cum că Philip, fostul ei iubit, ar fi fost violent cu aceasta, au apărut imediat. Deranjat de acuzele aduse în urma filmării publicate de Berna, bărbatul a ținut să clarifice întreaga situație.

Berna și Philip, pe vremea când formau un cuplu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: O cersetoare romanca a fost retinuta de politistii americani. Cand au inceput sa o controleze, au avut un soc! Ce ascundea femeia in buzunar - bzi.ro

Mai mult, tânărul a declarat că nu a fost niciodată violent cu cea care i-a fost logodnică, chiar dacă aceasta susține contrariul: "Am văzut că Berna tot iese și vorbește urât la adresa mea. Mă acuză de faptul că am amenințat-o, am lovit-o. Ba chiar s-au folosit de o poză de-ale ei în care apare machiată și pretind că arată în felul acela, după ce eu aș fi bătut-o. Nu este nimic adevărat! Eu nu am lovit-o pe Berna niciodată! Da, atunci când eram împreună au existat certuri între noi, dar asta se întâmplă în orice cuplu. Însă niciodată nu s-a ajuns la vreo situație în care eu să mă pierd cu firea și să o lovesc.", a povestit Philip, pentru Cancan.ro.

Clipul în care Berna a afirmat că a fost agresată, deși folosea un filtru [Sursa foto: Captură video]

"E fata alături de care am vrut să am o familie"

După despărțire, Philip și Berna nu au rămas în relații tocmai bune, chiar dacă la un moment dat au trăit o frumoasă poveste de dragoste. În urma unei întâlniri în centrul Capitalei, care a avut loc acum câteva luni, blondina și-a acuzat fostul iubit de agresiune.

Întrebat despre acel episod, Philip a spus că nu a existat niciun fel de violență din partea lui, ba mai mult, tânăra chiar i-ar fi declarat pe atunci iubirea: "Ne-am văzut întâmplător în Centrul Vechi, unde ea era cu alte persoane, care, atunci când m-au văzut, au plecat. Am rămas eu cu ea să discutăm. Atunci ea mă tot lua în brațe și îmi tot spunea că mă iubește.

Citeste si: El este noul iubit al Bernei de la Puterea Dragostei. Radu, un tânăr afacerist, i-a furat inima blondinei! Avem primele imagini cu cei doi amorezi

După aceea, ea a început să zică tuturor că atunci am împins-o, am agresat-o. Vreau să înțeleagă toată lumea că eu nu am lovit-o niciodată și nici nu o să o fac. Am o educație bună de la părinții mei și nu aș putea să fac așa ceva. În plus, e fata pe care eu am cerut-o de soție, alături de care am vrut să am o familie, niciodată n-aș putea să-i fac rău.", a mai spus fostul concurent de la "Puterea Dragostei", pentru sursa amintită.