Philip de la "Puterea Dragostei" s-a căsătorit. El și soția lui plănuiesc deja să-și mărească familia: "O să vină și copilul"

Philip de la "Puterea Dragostei" a renunțat oficial la viața de burlac. După o relație de doar opt luni, tânărul a decis că este momentul potrivit să facă pasul cel mare și să se căsătorească.

Însoțiți de familie și de câțiva prieteni apropiați, el și logodnica lui au mers în fața ofițerului de stare civilă, unde au rostit cel mai hotărât "DA". Despre planurile de viitor pe care au le au împreună, dar și despre posibilitatea de a deveni părinți a vorbit chiar Philip, într-un interviu recent.

Philip și logodnica lui s-au căsătorit după opt luni de relație

Philip Albu și-a găsit în sfârșit aleasa. Fostul concurent de la "Puterea Dragostei" s-a căsătorit, după doar opt luni de relație. El și logodnica lui au hotărât să facă pasul cel mare și să-și întemeieze o familie împreună, iar acum sunt mai fericiți ca oricând: "Suntem împreună de opt luni. În aceste luni am trecut prin atâtea împreună, și rele și bune. Toate acestea ne-au apropiat foarte mult. Deși sunt doar câteva luni, am impresia că a trecut mai mult timp. Am făcut foarte multe lucruri frumoase împreună și asta ne-a unit. Plimbări și momente tandre. Din fericire, nu au fost nici certuri între noi. Momentele rele nu au fost legate direct de noi, ci de cei apropiați.

Eu am fost plecat o lună de zile într-o țară. Noi stăteam în fiecare zi și vorbeam pe cameră, ne era dor unul de celălalt și distanța ne-a dovedit că nu putem să stăm unul fără altul. Când am venit acasă am cerut-o de nevastă. Am luat frumos un apartament mare, cu jacuzzi. Am ornat camera cu baloane, am pregătit șampanie, petale, lumânări. Nu se aștepta deloc. A început să plângă.", a povestit Philip, pentru fanatik.ro.

Philip își dorește să devină tătic

Chiar dacă sunt de opt luni împreună și abia s-au căsătorit, Philip și soția lui au planuri mari de viitor. Cei doi se gândesc să-și deschidă o afacere și să-și construiască casa visurilor, iar ulterior să devină și părinți: "Și-a schimbat și numele, deja este Albu. O să deschidem un salon și un restaurant, o să ridicăm și o casă împreună. O să vină și copilul, dar să ne deschidem afacerile, să ridicăm casa… să avem de toate și apoi e binevenit, că le-am făcut pe toate.", a mărturisit fostul concurent de la "Puterea Dragostei", pentru sursa citată.