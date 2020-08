In articol:

Philip a luat hotărârea încă din perioada în care era în casa Puterea Dragostei: vrea să scoată o piesă! Raju, fostul concurent de la Puterea Dragostei, care îl ajută să înregistreze melodia, l-a dat de gol.

”Lucrez cu Philip la o piesă. A fost serile trecute la studio la mine și ne-am apucat de o melodie. E o piesă happy, în care zice ceva și de Berna și de viața lui. Mi-a scris în urmă cu câteva luni, când era în emisiune, că vrea să vină la studio”, ne-a spus Raju, despre surpriza pregătită de philip, finalistul Puterea Dragostei sezonul 2.

De altfel, Raju nu este la prima sa colaborare cu foștii concurenți de la Puterea Dragostei care după ce au cunoscut celebritatea în emisiune s-au gândit să se lanseze în muzică, unul dintre aceștia fiind Alex Zănoagă.

Berna și Philip de la Puterea Dragostei se căsătoresc la anul

Berna și Philip și-au început iubirea la Puterea Dragostei. Acum au peste o jumătate de an de relație, iar gândurile lor sunt serioase, vor să se căsătorească la anul. Berna și Philip au oferit telespectatorilor și unul dintre cele mai romantice momente de la Puterea dragostei: s-au logodit pe malul Bosforului. Apoi, după ce s-au întors de la Puterea Dragostei, Berna și Philip au stabilit și detaliile nunții.

”La anu’, facem nunta cu doamna Andreea (n.r Andreea Mantea). La anu’, se strigă darul!!! Noi am vrut să o facem anul acesta, dar dacă a fost problema cu pandemia, am amânat. Doream ca evenimentul să fie în august sau septembrie, să nu fie nici cald, nici frig, să fie vremea OK. Vrem să facem totul ca la regi și regine, să fie totul cu trăsură, ca un basm, să fie frumos, un moment unic, așa mi-am imaginat întotdeauna. Pe ea să o văd într-o rochie de prințesă, eu să fiu într-un costum, un cavaler pe un cal alb”, a dezvăluit Philip de la Puterea Dragostei. Citeste CONTINUAREA AICI