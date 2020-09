Cristian Popescu Piedone

In articol:

Cristian Popescu Piedone a fost ales ca primar pentru Sectorul 5 în urma alegerilor locale, din data de 27 septembrie. În tot acest timp, bărbatul a fost implicat în dosarul Colectiv, iar la momentul actual el afirma faptul că judecătorul de la Tribunalul Bucuresti, care l-a condamnat la 8 ani si 6 luni de inchisoare pentru abuz in serviciu in dosarul Colectiv, a executat un ordin.

Piedone, declarații neașteptate de la câștigarea alegerilor

Cristian Piedone a declarații astăzi, 30 septembrie, în fața Curtii de Apel București, chiar înainte să înceapă procesul Colectiv. Primarul Sectorului 5 susține că nu este împotriva renumărări voturilor și vorbește despre nevionvăția sa în dosarul Colectiv.

Citeste si: Narcisa Guță, din nou în fața judecătorilor. De data asta cine o mai scapă? - evz.ro

"Sa lasam justitia sa isi spuna cuvantul. Cat despre alegatori si cei care contesta si au contestat alegerile le transmit un singur lucru: nu sunt impotriva acelor renumarari de voturi, probabil ca acele voturi anulate care s-au regasit la mine imi vor da inca unul sau doua-trei procente in plus. Eu nu am spus nimic! Daca pierdeam, pierdeam! Vocea poporului isi spunea cuvantul! Daca am castigat, sa intrebati oamenii! Si nu ii faceti prosti si nu ii faceti inculti si nu spuneti ca oamenii nu stiu ce fac.", a declarat Primarul Sectorului 5.

"Îmi voi striga nevinovația până în mormânt"

Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone

Piedone a mai adăugat faptul că este nevinovat în dosarul Colectiv și o să lupte pentru a-și demonstra nevinovăția. De asemenea, el a mai adăugat faptul că respectă orice verdict primit din partea Curții de Apel.

"Dumnezeu mi-a ajutat sa ies cu cetatenii, care, multi i-ati facut prosti. Sunt prosti, dar multi, Maria voastra! Multi! Multi! (...) In 5 ani de zile, in Romania nu s-a schimbat absolut nimic! (...) Tribunalul Bucuresti, prin acel judecator, nu a facut altceva decat sa execute un ordin si sa ma aflu in fata unui pluton de executie.

Este treaba dumneavoastra sa aflati. Nu stiu al cui, poate al lu' nevasta-sa, dar nu stiu eu al cui! Sunt tata de copii, si copii mei daca se aflau in noaptea aia, in acel bar, nu club, la fel veneam in fata dumneavostra ca sunt nevinovat. Sunt om, oameni buni, Imi voi striga nevinovatia pana in mormant. Am ferma convingere ca Curtea de Apel judeca in adevaraul sens al legislatiei din Romaniei. Indiferent de verdict, il voi respecta.", a mai adăugat Piedone.