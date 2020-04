Din cauza restricțiilor dure de circulație impuse de pandemia de coronavirus, tot mai puțină lume mai merge la piață în aceste zile, iar legumicultorii riscă să rămână cu marfa în solarii. Oamenii apelează la orice variantă să mai vândă din legume, dar vânzările sunt foarte mici. În același timp, și prețurile au scăzut aproape la jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut.

Agricultorii din Gorj trec printr-o perioadă foarte dificilă. Merg la piețe cu legume proaspete, dar prea puțini oameni mai cumpără de pe tarabele lor. Oamenii riscă, în acest fel, să rămână cu verdețurile în solarii.

Citeste si: Ciobanii din Gorj riscă să rămână cu mieii nevânduți

Citeste si: Casa unui fost prefect de Gorj, reabilitată de primărie

Piețe goale, agricultorii rămân cu legumele în solar

"Eu mai am câteva mii de fire de ceapă, la fel și salată verde, usturoi. Nu știu unde le voi vinde. În cel mult două săptămâni, trebuie să plantăm răsadurile. Riscăm să le ducem la gunoi pentru că nu le mai cumpără nimeni. Am fost duminică la piață. Am vândut zece salate verzi până la prânz. S-a mai animat piața după ora 11, când au mai ieșit vârstnicii și au mai cumpărat de la noi. Nu știu ce ne vom face.

Citeste si: Dosar penal la un Spital Județean după ce un pacient, suspect de Covid-19, a fost operat fără echipament corespunzător

, s-a plâns Laurențiu Mălăescu, unul dintre cei mai harnici agricultori din județul Gorj.

Citește mai mult pe Pandurul