Tenorul Placido Domingo, internat în spital din cauza coronavirusului

Tenorul spaniol Placido Domingo a fost internat marți, 30 martie, într-un spital din Acapulco, Mexic, din cauza unor complicaţii cauzate de Covid-19, potrivit unui purtător de cuvând al acestuia, citat de CNN.

În momentul de față, stare de sănătatea a tenorului în vârstă de 80 de ani este stabilă.

, a mai anunţat purtătorul de cuvânt.

Tenorul spaniol Placido Domingo a anuntat ca a fost testat pozitiv cu COVID-19.

Placido Domingo a prezentat simptome specifice infectiei cu coronavirus, motiv pentru care a facut testul. Tenorul a primit rezultatele analizelor si imediat a facut anuntul oficial pe contul sau oficial de Facebook.

"Cred că este datoria mea morală să vă anunț că am testat pozitiv COVID19, virusul Corona. Familia mea și cu mine suntem cu toții în izolare, atât timp cât este considerat medical necesar. În prezent, suntem cu toții în stare de sănătate bună, dar am avut simptome de febră și tuse, deci am decis să fac teste, iar rezultatul a revenit pozitiv", a scris Placido Domingo.

Spaniolul in varsta de 80 de ani a transmis fanilor si tuturor celor care il urmaresc sa respecte indicatiile autoritatilor.

“Vă rog să fiţi extrem de atenţi, să urmaţi regulile de bază, să vă spălaţi frecvent pe mâini, să staţi la cel puţin doi metri distanţă de ceilalţi, să faceţi tot ce vă stă în putere pentru a opri răspândirea virusului şi, mai ales, rămâneţi acasă dacă puteţi!”, a spus tenorul spaniol Placido Domingo. (Citeste si: Ministrul de finanţe al landului Hessa s-a sinucis, copleşit de îngrijorare cu privire la efectele pandemiei asupra economiei)