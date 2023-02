„Plângând te voi blestema” Fulgy, mesajul cu care a uimit pe toată lumea! Cum a apărut pe internet, la scurt timp după ce s-a spus că el și Bia Khalifa s-au despărțit

In articol:

După ziua de naștere a Biei Khalifa, internetul a luat foc! O mulțime de persoane speculau că relația pe care o are cu fiul Clejanilor ar fi luat sfârșit, pentru că imediat după eveniment blondina a plecat din Capitală.

Ultima postare de pe InstaStory a lui Fulgy le-a dat și mai mari emoții fanilor, mai ales că la prima vedere pare că vedeta nu ar trece prin clipe prea plăcute.

Fulgy, mesaj neașteptat pe Instagram după ce s-a zvonit că el și Bia nu ar mai forma un cuplu

S-a zvonit că este singur iar fanii lui Fulgy nu au știut ce să creadă, mai ales că, cu câteva ore în urmă, Fulgy s-a filmat cântând la chitară o piesă celebră din țara noastră, „Plângând te voi blestema”.

Unele persoane nu au știut însă dacă mesajul s-ar fi îndreptat, de fapt, spre Bia.

Nu este însă cazul de așa ceva și asta pentru că, în urmă cu câteva zile Bia Khalifa a dezmințit zvonurile conform cărora ea și fiul Clejanilor s-ar fi despărțit.

„Peste tot scriu de toate despre mine. De când mă știu se tot scrie, iar chestia cu Fulgy cum că ne-am despărțit nu e adevărată. Faptul că nu postăm zilnic și poate am și eu treabă, de exemplu acum sunt în Bistrița la mine să-mi fac niște acte, nu înseamnă că ne-am despărțit sau nu știu ce. Suntem bine mersi, stau la el, nu ne-am certat, nu nimic. El a întârziat la ziua mea, a avut ceva treabă, dar eu am fost înțelegătoare, el totuși a fost prezent de ziua mea pentru că la ora 12 noaptea a fost cu mine. Eu am petrecut cum ar veni tot pe 29 spre 30 noaptea, nu-i ca și cum m-ar fi încălzit că a venit el cu fetele, oricum am invitat foarte multe fete și erau 2-3 băieți acolo”, a spus Bia Khalifa cu câteva zile în urmă, pentru spynews.ro.

