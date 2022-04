„Plângeam și mă simțeam vinovată” Simona Gherghe, mărturisiri surprinzătoare pe internet! Prin ce dificultăți a trecut?

In articol:

Simona Gherghe este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate și iubite prezentatoare TV de pe micul ecran. Cu o carieră longevivă în industria media, blondina se poate lăuda numai cu apariții perfecte, în care a demonstrat de fiecare dată că este o profesionistă desăvârșită.

Fără îndoială, Simona Gherghe se poate declara o femeie împlinită din toate punctele de vedere, căci lucrurile nu s-au așezat pentru ea doar pe plan profesional, ci și pe plan personal. S-a căsătorit în 2017, iar după lungi încercări a reușit și să rămână însărcinată și nu doar o dată, ci de două ori. Viața de mamă s-a dovedit a nu fi atât de ușoară pe cât se aștepta, ba chiar plină de multe provocări și obstacole. Iată prin ce dificutăți a trecu.

Simona Gherghe, dezvăluire suprinzătoare pe rețelele de socializa „ A fost cea mai dificilă perioadă„

Prezentatoarea TV este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei de pe Instagram. Astfel, nu e nimic neobișnuit ca aceasta să inițieze sesiuni de întrebări și răspunsuri, căci nu vrea ca internauții să aibă curiozități despre ea.

Ei bine, o mămică a profitat de ocazie pentru a primi un sfat de la Simona Gherghe.

„Ana a fost geloasă pe fratele ei? Că eu abia am născut și am băiețelul tare gelos", a întrebat o internaută.

Blondina nu s-a ferit să răspundă, ba chiar a făcut dezvăluiri intime din spatele ușilor închise și și-a deschis inima în fața comunității ei.

„Da, a fost. Și acum au amândoi momente de gelozie. Dar primele luni chiar au fost extrem de grele. Chiar dacă noi am pregătit-o, era încă mică, probabil nu se aștepta să vină un bebeluș care să i-o răpească pe mami. Pur și simplu nu suporta să-l vadă la sânul meu, își acoperea ochii cu mânuțele. iar eu plângeam și mă simțeam vinovată. A fost cea mai dificilă perioadă. Am avut, însă, răbdare. Și cu multă iubire am depășit greul, iar acum se iubesc foarte mult", a fost răspunsul dat de vedeta de televiziune.