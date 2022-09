”Plângeam toți trei”. Vlăduța Lupău și Adi Rus, panicați din cauza lui Iair. Ce s-a întâmplat cu fiul lor

In articol:

Viața Vlăduței Lupău și a lui Adi Rus s-a schimbat radical de când au devenit părinți. Artista a adus pe lume primul ei copil, pe Iair, în jurul căruia acum se învârte toată atenția familiei.

De când îl au pe Iair, cei doi soți spun că totul are acum un alt rost în viața lor, preferând să fie părinți cu normă întreagă.

Vlăduța Lupău: ”Fiind la primul copil, nu știi exact ce ai de făcut”

În primele săptămâni de la nașterea băiatului, Vlăduța și Adi au decis să nu ceară ajutorul nimănui, descurcându-se singuri. Ceea ce, spune ea, s-a dovedit un lucru foarte frumos, dar și foarte greu, obositor, ce a adus multe lucru noi la orizont.

Frumusețea de a avea un copil căruia să i te dedici în totalitate le-a fost, însă, umbrită de un moment de panică.

Cântăreața povestește că o zi ce avea să fie una liniștită s-a transformat într-un haos total. Conform spuselor sale, Iair era în grija fotbalistului, în timp ce ea se ocupa de aranjarea noii locuințe, moment în care o criză de plâns de-a copilului i-a băgat în panică.

Pentru că băiatul nu se mai liniștea în brațele lui Adi Rus, soția acestuia a lăsat totul deoparte și a revenit acasă. Grija, stresul și neputiința de a-și ajuta copilul i-a făcut pe cei doi să izbucnească în lacrimi.

Ulterior, cu timpul, au învățat cum să gestioneze orice moment de criză și să nu transforme o mică nevoie sau neplăcere de a lui Iair într-o situație limită.

Mai ales că acum știu că orice are rezolvare, mai ales că băiatul lor devine agitat doar în momentul în care i se face foame.

”Perioada asta de început e frumoasă și ea, însă pot spune că este și foarte grea, iar cine mă contrazice minte! Fiind la primul copil, nu știi exact ce ai de făcut. Am avut un singur moment de panică, într-o seară, când eu eram la casă, făcând curățenie, iar Iair a rămas cu tăticul la apartament… și a început să plângă mai puternic decât eram obișnuiți. Am venit rapid acasă și, în final, plângeam toți trei. Am trecut peste și am înțeles că nu mai trebuie să ne panicăm, pentru că sunt lucruri normale… iar dacă plânge nu e ca și cum se întâmplă ceva tragic. Nu este gălăgios decât când îi este foame. Atunci e ca și cum nu mai există lapte pe lumea asta… așa circ face. Îi tot explic: Stai, mami, că nu s-o gătat laptele, imediat vineee!'… pentru că cine are copil știe exact”, a spus Vlăduța Lupău, notează Viva.