”Plec în Miami” Lidia Buble, anunțul prin care a surprins pe toată lumea. Ce se întâmplă cu artista din 2023

Lidia Buble este o artistă foarte apreciată la noi în țară, motiv pentru care nu puține dintre piesele pe care le-a lansat până acum au ajuns în topuri.

Fosta iubită a lui Răzvan Simion a ajuns să își trăiască visul cu ochii, însă nu vrea să se oprească aici, căci planurile sale sunt multe și mărețe.

Lidia Buble le pregătește fanilor o mega surpriză

La cei 29 de ani pe care îi are, cântăreața a bifat multe reușite, având piese și colaborări de succes atât cu nume din România, cât și de peste hotare.

Lidia Buble a lansat piese alături de Adi Sînă, el fiind și cel care i-a descoperit talentul, de DDY Nunes, Akcent, Direcția 5, Amira, Whats UP, Descemer Bueno, Jay Mal, Costi Ioniță, Mabel Yeah ori DJ Project.

Însă, pe lângă toate acestea, ceea ce pregătește pentru anul viitor este cu adevărat uimitor. În cadrul unui interviu, cântăreața a mărturisit că mai are de onorat câteva evenimente prin țară, pentru sărbătorile de iarnă, dar și că este musai să ajungă pe pământ american, luând pe toată lumea

prin surpindere.

Și asta pentru că vrea ca în anul ce vine să dea lovitura pe plan muzical cu noile colaborări pe care le va avea.

Lidia Buble spune că pregătește un întreg album cu piese latino și nu puține vor fi numele super cunoscute și apreciate la scară largă cu care va cânta la unison, ceea ce o încântă până peste cap.

”Pe lângă că am să fiu pe scenă alături de oamenii foarte dragi mie, pe 22 am să fiu la Oradea, de Revelion am să fiu undeva în apropiere de București. Iar până atunci.. plec in Miami… pentru că mă așteaptă o colaborare cu niște nume grele din muzica latino. Pregătesc un album pentru anul viitor, internațional, latino bineînțeles”, a spus Lidia Buble, conform Ciao.

Cu un așa plan de viitor, dar și cu un prezent pus bine la punct, nici nu e de mirare faptul că Lidia Buble declara recent că trăiește cea mai frumoasă parte a vieții sale, putând să se declare un om împlinit, fericit și liniștit.

"Sunt într-un echilibru pe care mi l-am dorit. Acum pot afirma că sunt liniștită, împlinită, fericită și cu o doză mare de iubire, atât oferită, cât și primită”, spunea artista, conform Fantik .