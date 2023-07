„Plicurile cam subțiri” Previziuni „sumbre” la nunta lui Dani Oțil! Cum s-au păcălit mirii fără să-și dea seama! Verdictul a fost dat chiar înainte de terminarea petrecerii

In articol:

În urmă cu o zi, Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu, la distanță de doi ani de cununia civilă.

Cei doi proaspăt căsătoriți religios au ales această dată fără să țină cont de evenimentele astrologice care sunt prezente pe cer, așa cum ar avea tendința, de pildă, pasionații de astrologie sau chiar cei de meserie.

Prin prisma meseriei sale, prezentatorul TV are pe lângă el numeroși astrologi și persoane specializate pe anumite domenii, care, prin prisma mișcărilor planetelor, pot căuta și seta o anumită dată ca fiind cea mai favorabilă pentru un anumit eveniment. Dani Oțil a „omis” să facă acest lucru, astfel că astrologul prezent la nunta sa a dat și un „verdict” în aceea ce privește câștigurile financiare de la final de petrecere, având în vedere că nu ne aflăm într-o perioadă favorabilă, astrologic vorbind, din anumite puncte de vedere.

Astrologul prezent la petrecerea lui Dani Oțil, „previziuni nefaste” despre darul de nuntă

Bianca Nuțu, astrolog de meserie, coleg pe platourile de filmare cu Dani Oțil, nu putea să lipsească de la nunta prezentatorului TV, dar nici să nu analizeze din punct de vedere astrologic data pe care mirii au ales-o pentru a se căsători. Astfel, aceasta, în dreptul unei imagini în care se afla cu Dani Oțil- foarte zâmbitor și binedispus- a menționat că aceasta ar fi expresia facială a lui Dani Oțil când află că evenimentele astrologice, Venus retrograd, prevăd plicuri subțiri la nuntă, dar fără să îl

deranjeze vreo secundă, pentru că nunta a avut loc doar din dragoste pură.

„Când te însori pe Venus retrograd, iar astrologul își spune că plicurile vor fi cam subțiri, dar nu îți pasă, pentru că te-ai căsătorit din dragoste.”, a fost mesajul care a apărut pe pagina de Instagram a lui Dani Oțil.

Gabriela Prisăcariu își dorea foarte mult să se cunune religios cu Dani Oțil

Cu câteva zile de marele eveniment, Gabriela Prisăcariu a menționat că pentru ea cel mai important aspect, superior cununiei civile, este legătura dintre doi oameni care se realizează în timpul cununiei religioase. Modelul a menționat că este pe deplin fericită și împlinită cu viața pe care o duce alături de Dani Oțil și că relația lor s-a sudat foarte mult în ultima vreme.

„Am emoții, îmi doresc foarte mult să se întâmple lucrul ăsta, să mergem la biserică, consider că este mult mai important decât actul în sine.

Suntem tot mai uniți, mai închegați și sunt extrem de fericită și relaxată, îmi place că nu am un stres sau nu ne certăm. Noi tot timpul ne înțelegem și ne completăm unul pe altul. Mă simt iubită și împlinită! Cred că alături de el am devenit femeie și îmi place persoana care am devenit alături de el”, a declarat Gabriela Prisăcariu.