Raluca Marina, poreclită ”Plușica”, este fostă concurentă a emisiunii Puterea Dragostei. Tânăra a fost foarte îndrăgită în timpul show-ului, însă după ce a părăsit competiția a luat o pauză de la Instagram. Se pare că după ceva timp, Plușica a revenit în forță și mult mai slabă. Frumoasa tânără a dezvăluit urmăritorilor ei de pe Instagram cum a reușit să slăbească în tot acest timp. Aceasta recunoaște că în viața ei au avut loc multe schimbări. Mănâncă mai puțin, nu se mai stresează la fel ca în competiție, are un job stabil și s-a mutat cu actual iubit cu care este împreună de 9 luni.

De altfel, Raluca a mai povestit cum s-a chinuit un an ca să poată da jos kilogramele nedorite, însă fără succes. Într-adevăr, Plușica a recunoscut că mânca și produse fast-food, fapt ce îi îngreuna procesul de slăbire. A reușit să schimbe câte ceva în alimentație și a reușit să dea jos peste 10 kilograme.

”Nu am fost la nutritionist, nu am avut niciun antrenor. Stiti bine ca timp de un an de zile am tot incercat sa slabesc, dar nu ma puteam abtine sa mananc ce-mi place. Aceasta schimbare, nici nu stiu cum a pornit, am luat o luna de zile niste pastile, dar am renuntat. Nu-mi place sa iau pastile si nici nu mi s-a parut ca o sa ma ajute. Atunci am slabit cam 3-4 kilograme. Dar apoi, dupa ce m-am oprit, din proprie initiativa am inceput sa mananc mai putin.Daca inainte mancam o pizza intreaga, am inceput sa mananc doar doua felii la o masa. Mancam oricand imi era foame, dar mancam cantitati mai mici. Asta m-a ajutat enorm de mult”, a spus Raluca.

Plușica nu mai ține legătura cu Bianca

Încă din timpul emisiunii, Raluca Marina și Bianca Comănici au legat o prietenie frumoasă și de durată. Cu puțin timp în urmă a fost ziua de naștere a Biancăi, iar aceasta a preferat s-o petreacă cu prietenii apropiați. Însă din imaginile postate pe Instagram, fanii au observat lipsa Plușicăi. Aceasta a fost întrebată de ce nu s-a dus la ziua de naștere a prietenei ei. Plușica a ținut să-și lămurească susținătorii, spunând că nu știe de ce Bianca a ales să n-o invite. Totodată, tânăra de 21 de ani a recunoscut că cele două nu mai păstrează legătura.