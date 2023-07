„Poate am noroc” Iasmina Halas intră în lumea afacerilor! Blondina a dezvăluit ce business vrea să își deschidă, dar și cine o va ajuta să își îndeplinească visul

In articol:

Iasmina Halas este una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine din showbiz-ul românesc. După participarea la „Puterea Dragostei”, de la Kanal D, frumoasa blondină s-a făcut remarcată prin faptul că este întotdeauna gata de distracție și merge mereu în vacanțe luxoase alături de prietenii ei.

Ei bine, Iasmina vrea să pună stop obiceiurilor sale și se gândește serios să își deschidă o afacere.

Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” vrea să intre în lumea antreprenorilor și a decis să ia o pauză de la distracțiile din viața ei. Iasmina Halas încă nu s-a hotărât în privința business-ului, dar și-ar dori să aibă o pizzerie în Timișoara, orașul ei natal. O altă variantă ar fi un solar, dar oricum, momentan, blondina nu se simte pregătită pentru a-și deschide afacerea. Vedeta plănuiește să devină antreprenor pe la sfârșitul acestui an, astfel că mai are destul timp în care să se hotărască asupra domeniului pe care vrea să-l aleagă.

În plus, Iasmina a dezvăluit că, deși va fi afacerea ei, va avea parte și de ajutorul părinților în perioada de început a vieții sale de afaceristă.

„Vreau să-mi deschid o afacere, dar nu chiar acum, nu mă simt capabilă acum să o duc, abia prin decembrie sau anul viitor aș vrea să deschis o pizzerie. Ai mei au un restaurant într-un alt oraș și au cea mai bună pizza acolo, astfel că aș vrea să deschid o pizzerie.Vor veni și ai mei să mă ajute, că nu o să pot singură, m-am gândit și la un solar, dar trebuie să mă hotărâsc la o variantă, dar cu siguranță îmi voi deschide cumva. Mi-e teamă și de eșec, mă gândesc și la asta, dar dacă nu încerc îți dai seama că nu am nicio șansă de câștig, poate am noroc, poate nu. Va fi prima mea afacere, doar că mă vor mai ajuta și ai mei, eu sunt în domeniu și ar putea să mă susțină”, a declarat Iasmina Halas pentru Spynews.ro .

Iasmina Halas se bucură de ultimele luni de distracție

Pentru că încă nu s-a decis în privința business-ului pe care vrea să-l înființeze și mai are timp să se gândească până la sfârșitul anului, Iasmina profită de ultimele luni în care nu are responsabilități foarte mari și se poate distra în voie. Vedeta s-a gândit chiar să se mute în București, așa că va petrece câteva luni în Capitală, pentru a vedea dacă se poate acomoda în orașul agitat.

„Vreau ca în următoarele luni să mă mai distrez, să mă plimb, chiar aveam nevoie, ca în momentul în care o să deschid vreau să fiu aici constant, să mă ocup, să meargă. La un moment dat voiam foarte mult să mă mut la București, dar aș fi mai departe de ai mei și mi-ar fi puțin mai greu să deschid ceva, dar aș vrea, probabil o să vin să stau 2-3 luni pe acolo și să văd cum e”, a mai spus Iasmina.

Frumoasa blondină a trecut printr-o perioadă grea

Iasmina Halas a pus punct ultimei sale relații, în urmă cu puțin timp, care a fost una foarte tumultoasă. Fosta concurentă de la „Puterea Dragostei” a mărturisit că a fost foarte dezamăgită și că a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, după despărțirea de fostul iubit. Totuși, blondina a declarat că greutățile prin care a fost nevoită să treacă au întărit-o, dar nu se gândește încă să își refacă viața sentimentală.

„A fost o perioadă foarte, foarte grea, dar eu cred că mă vindec, sunt bine, sunt mult mai bine decât eram. Cred că dezamăgirile astea din ultima perioadă chiar m-au întărit, mi-au deschis ochii și sper să nu mai repet greșelile, pentru că am repetat o greșeală la nesfârșit și eu sper din suflet să am tăria de caracter și să-mi văd de treaba mea fără a mă mai implica într-o relație toxică și care nu merită(...) Îți dai seama că am multe mesaje, dar nu sunt interesată în momentul de față, nu e cazul de nicio relație, cred că am nevoie de o perioadă singură. Nu-mi doresc pe nimeni acum, dar dacă apare cineva, da, dar peste câteva luni, peste un an. Chiar îmi doresc un om care să mă merite”, a mai spus vedeta.