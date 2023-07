„Poate că sunt nebună” Cu ce probleme se confruntă Ioana Ginghină, chiar înainte de nunta cu Cristi Pitulice? Actrița a apelat la ajutorul unui specialist „Nu îmi mai permit”

In articol:

Ioana Ginghină a trecut printr-o căsnicie eșuată alături de Alexandru papadopol, însă decepțiile în dragoste nu au făcut-o să nu își dorească să simtă din nou fiorii iubirii. Celebra actriță formează un cuplu de 4 ani cu Cristi Pitulice, cu care are planuri mari de viitor. Cei doi îndrăgostiți vor deveni soț și soție chiar în toamna acestui an, iar Ioana Ginghină a luat o decizie importantă, chiar înainte fericitul eveniment.

Cu câteva luni înainte de a fi din nou mireasă, Ioana Ginghină s-a hotărât să se transforme total. Actrița își dorește să fie în cea mai bună forma fizică la nunta ei, așa că a apelat la ajutorul unui nutriționist care să o ajute în acest proces. De asemenea, pe lângă faptul că a renunțat la vechile diete și și-a schimbat alimentația, Ioana s-a hotărât să înceapă și un program de exerciții fizice, pentru a avea o siluetă de invidiat în ziua în care își va uni destinele cu jumătatea ei.

„Nu mai țin nicio cură din toate curele pe care le țineam, pentru că vine o vârstă în care nu mai merg curele astea și atunci trebuie să ai un stil de viață sănătos, să te ții cu dinții de el și cam asta e. Nu mai îmi permit niciun fel de exces. Dieta mea e cam aceeași tot timpul, indiferent de sărbătoare, vacanță sau orice altceva. acum am o dietă dată de nutriționist de care mă țin. Merg la Carmen Fitt, pentru că nu mai dădea nimic randament. Toată lumea mi-a zis: hai, mă, că ești nebună! Da, poate că sunt nebună. Carmen este și nutriționistă și antrenoare. Merg pe dieta ei. E destul de complicat pentru că tot timpul trebuie să-mi cântăresc mâncarea. Am început de vreo 2 săptămâni, iar cina nu trebuie să o am la o oră târzie”, a povestit Ioana Ginghină pentru Unica.ro.

Înainte de marele eveniment, actrița va pleca în vacanță în Austria și italia, acolo unde vrea să își etaleze formele și, de aceea, își ascultă cu strictețe antrenoarea. Ioana Ginghină a mărturisit că nu vrea să fie foarte slabă, însă își dorește să arate bine, spunând că are deja o vârstă și că e mai greu să își întrețină silueta.

„Vreau să mă tonific, normal, să mă mențin. Eu vreau să arăt bine, vreau să fiu bunăciune. Când m-a întrebat Carmen Fit ce vreau, i-am spus: asta vreau, nu vreau să slăbesc, nu mă interesează să fiu vreo schiloadă, nu am fost în viața mea. Nu am fost niciodată vreo slăbuță. Vreau să îmi păstrez formele, dar după o vârstă, carnea nu mai stă cum vrei tu să stea”, a mai spus Ioana Ginghină.

Ce gesturi romantice îi face Cristi Pitulice

După divorțul răsunător prin care a trecut, Ioana Ginghină și-a regăsit fericirea alături de actualul ei iubit. Ioana și Cristi Pitulice vor deveni soț și soție în septembrie, la doar două zile după ziua de naștere a actriței. Când vine vorba despre viitorul ei soț, Ioana Ginghină are doar cuvinte frumoase de spus, mărturisind că bărbatul este foarte romantic și o face să se simtă ca o prințesă.

„Gestul cel mai romantic făcut de Cristi este că de 4 ani de când suntem împreună, în fiecare dimineață, deci nu îmi vine să cred, când eu cobor – el tot timpul se trezește înaintea mea – fuge de oriunde e, de pe canapea, din bucătărie și vine în capul scărilor și stă așa în față și mă așteaptă ca un prinț. Deci, în fiecare dimineață, când e acasă. Nu-i spun asta, dar mă mir, îți dai seama, să faci de 4 ani zilnic chestia asta. Este incredibil!”, a mai declarat actrița.