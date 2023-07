„Poate o să răspundă” Singurul lucru pe care Dana Roba vrea să-l știe de la Daniel Balaciu, după ce a băgat-o în spital. Vedeta este măcinată de gânduri: „Atât vreau să știu”

In articol:

Cazul Danei Roba a șocat o țară întreagă, asta după ce make-up artista a fost lovită cu bestialitate de către soțul său. Viața sa a atârnat de un fir de ață, motiv pentru care medicii au fost rezervați la început în ceea ce privește starea sa de sănătate.

Totuși, ca prin minune, vedeta și-a revenit și s-a întors acasă, alături de fiicele sale, Chantal și Celine.

Cu toate acestea, va mai avea de parcurs un drum lung și anevoios până la refacerea completă, însă este pregătită să facă tot ceea ce îi stă în putință pentru a s-și reveni. Cu toatea acestea, experiența a fost una traumatizantă pentru make-up artistă, iar recent a vorbit și despre soțul său.

Ce spune Dana Roba despre soțul său?

Bruneta a trecut prin cele mai grele clipe din viața sa, iar acest episod o va marca pe viață. Întrebată despre soțul său, Dana Roba a mărturisit că nu vrea să vorbească cu el, însă are totuși o întrebare pregătită pe care i-o va adresa în fața judecătorului. Mai precis, vrea să știe dacă Daniel Balaciu s-a gândit măcar pentru o secundă la faptul că make-up artista ar fi putut să moară și implicit, să-și lase fiicele fără mamă.

Aceasta este întrebarea care încă o mai macină pe vedetă.

„Nu știu ce face Daniel și nici nu vreau să știu multe despre el pentru că nu vreau să vorbesc cu el. Dacă o să schimb vreo replică cu el sau o să îi adresez vreo întrebare o să fie doar în sala de judecată în fața judecătorului și atât. Poate acolo o să răspundă. Am o întrebare pregătită pentru când o să ne vedem la proces și vreau să îl întreb dacă atunci când s-a întâmplat totul el s-a gândit măcar o clipă că își lasă fetele fără mamă? Atât vreau să știu de la el, nimic altceva”, a

declarat Dana Roba pentru click.ro

Dana Roba se va întoarce la muncă

Chiar dacă a trecut print-o experiență traumatizantă, Dana Roba este recunoscătoare că este în viață, tocmai de aceea își dorește să revină la normal.

Astfel încât, și-a propus să reînceapă munca ca make-up artist , în ciuda faptului că încă mai are dureri foarte mari atât la nivelul palmelor, cât și la nivelul capului.

Mai mult decât atât, bruneta a mărturisit că are deja câteva cliente programate și speră că acestea să vină la programare, dat fiind faptul că Dana Roba nu se află în cea mai bună stare din punct de vere psihic și fizic.

„Mă doare în continuare capul mai ales atunci când dorm pe spate. Medicii, în urma intervenției, mi-au zis să dorm pe o parte și așa fac că altfel nu pot dormi. Vreau ca de sâmbăta aceasta să revin la muncă chiar dacă nu prea pot cu degete astea. Eu cred că o să mă descurc și o să fie bine, o să mă ajute Dumnezeu să pot munci pentru că el nu mă lasă la greu. Sâmbăta aceasta am șapte – opt fete la machiat. Sunt programate de mult timp și sper să vină să nu se ducă la altă fată având în vedere că eu am avut și am problemele astea.”, a mai spus make-up artista pentru sursa menționată anterior.