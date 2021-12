Poetul Mircea Dinescu vrea să scoată la licitație puloverul purtat la Revoluție: „Să câştig şi eu măcar ceva”

In articol:

Mircea Dinescu a dezvăluit în urmă cu puțin timp, la un post de televiziune, că încă mai are în garderobă puloverul pe care l-a purtat la Revoluția din 1989, atunci când dictatorul Nicolae Ceaușescu a fost înlăturat de la șefia statului și s-a pus punct erei comunismului în România.

Poetul susține că vrea să scoată la licitație piesa vestimentară și să facă profit de pe urma ei. El spune că ar fi singurul mod prin care ar putea să câștige niște bani în vremea capitalismului.

„Îl am pe undeva şi aş vrea să îl scot la licitaţie. În vremea capitalismului să câştig şi eu măcar ceva, că mulţi tâmpiţi îşi închipuie pe internet, ”Dinescu, la Revoluţie ţi-ai luat.”..Eu am vrut să nu fiu umilit de această lume în care am intrat şi nu am crezut vreodată că o să trăiesc în capitalism. Eu am crezut că vine tovarăşul Iliescu şi face un comunism cu faţă umană. A făcut un capitalism cu faţă inumană”, a declarat Mircea Dinescu la un post de televiziune.

Mircea Dinescu nu l-a cunoscut pe Ion Iliescu înainte de Revoluție

În continuare, poetul infirmă vreo legătură cu Ion Iliescu. Acesta susține că nu-l cunoștea pe cel care a venit ca președinte în locul lui Nicolae Ceaseșcu, dar auzise despre el la Europa Liberă.

Citeste si: Ireal! O româncă a convins un bătrân de 93 de ani că el a lăsat-o gravidă și l-a făcut să-i dea 200.000 de euro...- bzi.ro

Citeste si: Nepotul lui Nicolae Ceaușescu, implicat într-un accident de circulație! ”Ultimul moștenitor” al fostului dictator a fost citat la tribunal! EXCLUSIV

„Foarte multă lume, acum, tot felul de imbecili, şi pe internet, ”Dinescule, cu Iliescu ai pus la cale”. Eu nu l-am cunoscut pe Ion Iliescu înainte de 89. Ştii de unde ştiam de el? De la Europa Liberă. Ascultam Europa Liberă în fiecare seară.

Citeste si: Ce banc i-a spus Mitică Dragomir lui Nicolae Ceaușescu și a regretat. Reacția Elenei Ceaușescu l-a înspăimântat: "I-am spus soției că gata, ne curăță!"

La Europa Liberă se spunea că o să vină în România în locul lui Ceauşescu un activist de partid mai luminat, care a fost coleg cu Gorbaciov, ceea ce nu era adevărat, nu a fost Iliescu coleg cu Gorbaciov”, a mai spus poetul în aceeași emisiune televizată.

Distribuie pe: