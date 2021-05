Poezia șocantă pe care a scris-o studenta găsită moartă într-un cămin din Iași: „Strigătul iar ne blesteamă / Și din umbră vrea să vin”

In articol:

Carmen Macovei avea 19 ani și era studentă în anul I la Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată Iași din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Poezia stranie scrisă de Carmen Macovei înainte de a se sinucide

Aceasta era cazată la căminul T18 din Tudor Vladimirescu, acolo unde a fost găsită moartă de paznicul clădirii. Nu se știe încă motivul pentru care fata a recurs la acest gest, dar cei care anchetează cazul ei au descoperit o poezie pe care tânăra a publicat-o în urmă cu mai mult timp.

Poezia pe care a scris-o în urmă cu doi ani de zile parcă prevestea ce avea să se întâmple. Verusirile ei sunt pline de durere, tristețe și gânduri negative.

„Am zis.

Lacrimile curg șiroi,

Deși totul e uscat.

Lupta-ncepe peste noi,

Lutul s-a cam destrămat.

Patima începe iarăși

Să ne rupă de la noi,

Chiar de sufletul privește

Printre oameni vii și goi.

Strigătul iar ne blesteamă

Și din umbră vrea să vin.

Mi-am pierdut scutul din urmă,

M-am pierdut pe-un strigăt plin.

Dac-au zis c-o să mă cheme,

Nu înseamnă c-o să-i zic

Lutului să se așterne

Pentru marele nimic.

Nu ești treaz și, chiar de ai face-o,

Lumea tot în cap îți dă.

Literele tac în urmă

Prin cuvinte iar învii.”

18 Februarie 2019

Nici familia și nici prietenii nu-și explică de ce a recurs la acest gest

Surse din cadrul anchetei au dezvăluit că fata mai avusese gânduri de suicid, însă a urmat un tratament medicamentos, care, totuși, nu a funcționat. Polițiștii încearcă acum să afle motivul pentru care Carmen Macovei și-a pus capăt zilelor. Nici familia și nici cea mai bună prietenă a sa nu-și explică ce a putut să o facă pe tânără să se sinucidă.

„Sunt șocată de această veste tristă. Este greu de acceptat! Tu, o ființă atât de gingașă… nu am cuvinte! Am crescut împreună, am copilărit, ne-am jucat, ne-am povestit problemele, eram amândouă zi de zi, m-ai ajutat mereu când am avut nevoie, mai ales la școală… nu îmi vine să cred! Ai plecat fulgerător ca și Alexandra… mult prea devreme, aveai un viitor în față. Condoleanțe familiei tale pentru că ai lăsat în urma ta o durere nemărginită, iar tu, odihnește-te în pace”, a scris pe rețelele de socializare cea mai bună prietenă a tinerei.

Fata spune că a vorbit cu Carmen la telefon, dar aceasta nu i-ar fi dezvpluit că ar vea probleme sau că ar fi supărată dintr-un motiv anume.

„Nu știm absolut nimic de ea, care a fost starea ei psihică, care au fost motivele pentru care a făcut astfel de chestii”, a declarat prietena tinerei pentru BZI.ro