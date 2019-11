Imaginile cu ursul din Harghita care a agonziat ore în șir pe șosea înainte de a fi împușcat au devenit virale. Autoritățile au declarat că au pus capăt suferinței animalului duminică, dupa aproate o zi întreagă de chin.

Flick a scris o poezie emoționantă și a publicat-o pe pagina lui de Facebook, iar versurile au devenit virale în mediul online.

Cum au reacționat internauții la poezia inspirată de ursul din Harghita

Textul a stârnit peste zece mii de reacții și a fost redistribuit de mii de ori de fanii lui Flick și de românii revoltați de ce s-a întâmplat cu animalul sălbatic.

„Nu au fost in stare să o salveze pe Alexandra Macesanu, au stat la usa sa astepte ordin de intrare. Un biet urs cum sa il salveze? Le era frica de el, poate musca de c*r politistii”, „Bravo Flick, lovește sub centura 🙏”, „ Am zis să trec peste. Apoi am revenit și am citit-o! Nici o știre din ultimele zile referitoare la bietul urs, nu m-a răscolit așa ca și aceste versuri. Ești prea bun!”, „ E foarte rau ce se intampla! Defrisari excesive, animalele salbatice cauta hrana in mijlocul satelor, marginea drumurilor.. trebuie sa traiasca.! Dar sufera si oamenii si animalele. Sunt si foarte multi oameni omorati de ursi si foarte multi ursi omorati de oameni. Trist!”, sunt câteva dintre mesajele lăsate în dpertul poeziei inspirate de ursul din Hrghita care a agonizat ore în șir înainte de a fi împușcat mortal.