Poliția a intervenit la cel mai recent concert al lui Zanni! Ce s-a întâmplat la eveniment: „Nu mai făcea față”

Zannidache Edmond Hubert, pe numele său real, se bucură de un succes răsunător, iar artistul a reușit să adune o comunitate generoasă de fani, atât în mediul online, acolo unde păstrează legătura cu admiratorii lui, cât și la TV, unde este urmărit de un număr mare de telespectatori la fiecare apariție de-a sa.

De asemenea, protejatul lui Alex Velea reușește mereu să adune o mulțime de spectatori și la concertele sale, iar așa s-a întâmplat și recent, la unul dintre spectacolele lui, motiv pentru care oamenii legii au fost nevoiți să intervină. Iată ce s-a întâmplat la eveniment!

„M-au rugat să părăsesc zona”

Zanni a muncit din greu pentru a ajunge unde și-a propus, iar toate eforturile depuse de-a lungul timpului l-au adus pe artist unde și-a dorit. Ei bine, recent, cântărețul a susținut un concert la Motru, acolo unde au fost mulți fani pentru a-l vedea pe artist la un spectacol Live, iar după eveniment, admiratorii lui s-au înghesuit pentru a face poze cu Zanni.

Din cauza numărului mare de fani, oamenii legii au intervenit pentru a-l scoate pe artist din mulțime, însă acest lucru nu a fost deloc pe placul lui Zanni, fiind supărat că nu a reușit să îndeplinească dorința tuturor admiratorilor.

Din acest motiv, protejatul lui Alex Velea le-a transmis un mesaj fanilor lui, dezvăluindu-le locul unde se află, pentru ca aceștia să vină și să continue sesiunea de fotografii și autografe.

„Pentru că n-am reușit să fac poză cu toată lumea, pentru că Poliția nu mai făcea față. Eu făceam față! Poliția nu mai făcea față! M-au rugat să părăsesc zona. O să vă dau locația unde mă aflu, la ce pensiune. Cine ține neapărat să facem poze și să stăm de vorbă. Vă dau și veniți acolo. Vă pup!”, le-a transmis Zanni celor care au venit să îl vadă la Motru.

Zanni vrea să-și deschidă o afacere

Cu ceva timp în urmă, Zannidache le-a făcut o dezvăluire fanilor din mediul online, aceea că vrea să deschidă o afacere, pentru a avea o bază financiară și pentru a avea mereu un venit pasiv, spunea el în toamna anului trecut.

Mai precis, cântărețul s-a decis să deschidă o frizerie, mai ales că are și ceva experiență în acest domeniu. Deși mărturisea la vremea respectivă că nu are foarte multe informații privind deschiderea unei afaceri, cântărețul le-a promis fanilor că o să se intereseze și va face tot posibilul să-și îndeplinească și acest vis.

„De pe acum ma gandesc deja sa imi deschid si un business pe langa hobby-urile mele, pentru ca n-am nimic stabil in momentul de fata si "nu stii cand vine ziua in care ramai fara nimic", motiv pentru care trebuie sa-mi fac o baza financiara, un venit pasiv.

Acum 5 ani cand m-am apucat de frizerie le-am zis prietenilor mei ca va veni ziua cand imi voi lua casa mea si la un moment dat, imi voi deschide si frizeria mea. Deci, urmatoarea etapa a vietii mele va fi asta! Nu stiu prea multe despre fondurile europene, dar o sa ma interesez si voi incerca sa le obtin. Sper sa vina repede momentul in care sa va deschid usa in frizeria mea, intermediu prin care ne-am putea vedea, am putea sta de vorba si am putea bea o cafea impreuna. Am multe planuri, inca nu stiu de unde sa incep, inca astept, inca n-am prea multa experienta in domeniile astea business, dar promit ca invat. Asta sunt eu de acum, asta vreau sa fac si acum v-am spus tot. Va pup, va iubesc si va multumesc pentru toata atentia voastra”, le-a transmis Zanni fanilor din mediul online.