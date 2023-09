Poliția a reacționat după imaginile apărute în online cu Dorian Popa! Ilegalitatea pe care a făcut-o în trafic l-ar putea costa scump

In articol:

Dorian Popa este cunoscut drept un împătimit al mașinilor de lux și nu mai este un secret pentru nimeni că pe autovehiculele sale a plătit sume enorme de bani. Ei bine, așa se face că, aflat la volanul bolidului de lux, în Iași, acolo unde a fost prezent pentru deschiderea unui fast-food, Dorian Popa a uitat de semnele de circulație și a întors mașina pe linie dublă continuă.

Asta nu e tot! Cântărețul nu avea nici plăcuțe cu numerele de înmatriculare pe față, acest lucru reprezentând, din nou, o ilegalitate. De precizat este că, imaginile cu acțiunea lui Dorian Popa, din trafic, au ajuns pe internet, după ce a fost surprins de fani.

În același timp, imaginile au ajuns și în atenția oamenilor legii, care au informat că vor lua măsuri în acest caz.

„ Cu privire la imaginile apărute pe una dintre rețelele de socializare, la nivelul Poliției Municipiului Iași au fost dispuse verificări în vederea stabilirii întregii situații de fapt și luării măsurilor legale care se impun ”, au transmis reprezentanții IPJ Iași, notează BZI .

Dorian Popa, dezvăluiri neașteptate despre regretatul lui tată

În cadrul unui interviu, în urmă cu ceva timp, Dorian Popa și-a deschis sufletul în fața publicului său și a vorbit despre părintele lui, care a decedat.

Artistul a dezvăluit că nu a mers să-l conducă pe ultimul drum, asta pentru că nu a putut să-l ierte pentru lucrurile care s-au întâmplat în copilăria cântărețului.

„Nu am mers la el la înmormântare. Nu-mi pare rău, poate mulți o să mă judece. Pur și simplu nu pot să-l iert (…) Tata așa a vrut să facă și cu copiii. Voia neapărat ca eu să merg la el. Eu am refuzat, așa am simțit atunci, că trebuie să stau cu mama”, a declarat Dorian Popa în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță.