Adriana Bahmuțeanu a ajuns la spital

Campania electorală a costat-o scump pe Adriana Bahmuțeanu. Vedeta, care a candidat pentru funcția de Primar al sectorului 1, a ajuns pe masa de operație după această experiență. Bahmuțeanu are probleme mai vechi din cauza varicelor, care s-au agravat din cauza efortului pe care l-a susținut în timpul campaniei.

Adriana Bahmuțeanu: ”În campanie am mers până mi s-au umflat picioarele”

”În campanie am mers câte 20 de kilometri pe zi, 10 dimineața și 10 seara. Nu am vrut să fac campanie electorală din mașină, am preferat să merg între oameni, pentru că asta cred că trebuie să facă orice politician. Însă lucrul ăsta m-a costat scump. Picioarele s-au umflat, am dureri mari, așa că a trebuit să mă programez pentru operație”, a declarat Adriana Bahmuțeanu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Adriana Bahmuțeanu, în sala de operații

Adriana Bahmuțeanu a intrat în operație în urmă cu o oră. Ea a apelat la unul dintre cele mai bune spitale private din București și speră ca la final, intervenția să decurgă fără complicații.

”Ar fi trebuit să mă operez de mai multă vreme, însă mi-a fost frică. Data trecută am venit împreună cu Mihai Mitoșeru și a ajuns el să fie operat în locul meu, pentru că medicii și-au dat seama că situația la el e mult mai gravă. Acum a venit și rândul meu, din păcate”, ne-a mai declarat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu, în spital după o lună în politică

Adriana Bahmuțeanu a candidat pentru Primăria sectorului 1 din partea Partidcului Ecologist Român. Ea a primit oferta de a candida cu puțină vreme înainte de alegeri și a acceptat-o fără să stea prea mult pe gânduri. Bahmu spune că a știut că nu are multe șanse să ajungă primar, însă a preferat să-și încerce norocul și să-și demonstreze singură că poate face față unei lupte electorale.

Adriana Bahmuțeanu se operează în acest moment

Bahmuțeanu a luat această candidatură în serios și a mers în fiecare zi prin diverse locuri din sector, de unde a transmis live pe contul ei de socializare. Ea a reușit să rezolve și situații pe care autoritățile le-au ignorat ani de zile, cum ar fi cea a unui cetățean care a strâns un adevărat munte de gunoaie în curtea lui, spre disperarea vecinilor. La interevenția Adrianei Bahmuțeanu, autoritățile au trimis la fața locului echipaje de intervenție care au eliberat terenul.