Politicianul Emanuel Preda își strigă durerea, după moartea fiului său! Andrei a murit în accidentul cumplit din Sibiu, alături de Sonja: „Mama, tati și Matei te vom iubi mereu”

Tragedie fără margini înainte de sărbători! Accidentul cumplit care s-a petrecut în Sibiu a adus o durere nemărginită în sufletele părinților celor 4 tineri implicați în tragedie. Din nefericire, doi dintre pasageri au decedat pe loc. Este vorba despre Andrei Preda Pandele, fiul unui politician din Brașov, dar și de tânăra Sonja Maria Untch.

În vârstă de 19 ani, Andrei era pasager în mașina implicată în teribilul accident, iar după deces, tatăl lui, Emanuel, a scris un mesaj dureros pe internet.

„Drum lin printre stele, Andrei! Mama, tati și Matei te vom iubi mereu. Dumnezeu să te aibă în pază și să asculte rugăciunile noastre pentru tine!”, este mesajul pe care l-a postat tatăl lui Andrei, politicianul Emanuel Preda.

În același timp, politicianul a mai anunțat că slujba de priveghi a lui Andrei va avea loc astăzi, 21 decembrie, la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Brașov, iar înmormântarea va fi mâine, 22 decembrie, la ora 14.00, la aceeași biserică.

Sonja, cea de-a doua victimă în cumplitul accident

În vârstă de 20 de ani, Sonja Maria Untch era pasageră pe bancheta din spate în momentul tragediei, atunci când șoferul a pierdut controlul volanului și s-a izbit violent de un TIR aflat în parcare.

Tânăra era fata unui preot evanghelic, Untch Klaus, pe numele său. De asemenea, și pe pagina de Facebook a acestuia au fost postate numeroase mesaje de condoleanțe pentru Sonja.

„Sincere condoleante! Îngrozitor ce s-a întâmplat!Nu exista cuvinte pentru exprima durerea !Drum lin spre stele suflet tanar! Dumnezeu sa o odihnească in pace si sa va intareasca !“, „Condoleanțele noastre. Dumnezeu să-i primească sufletul în împărăția sa”, „Mi-a înghețat inima! Nu am cuvinte. Nici nu cred că există! Multa putere!”, „Cât de dureros trebuie să fie să-ți pierzi propriul copil. Sincere condoleanțe, multă putere și încredere”, „Îngrozitor ce s-a întâmplat! Nu există cuvinte pentru a exprima durerea. D-zeu să o odihnească în pace și să vă întărească.; „Dumnezeu să vă dea putere să puteți duce acest chin! ”, „ Condoleanțele mele sincere! Odihnă veșnică! Multă, multă putere să aveți”, „Doamne! Nu pot să cred! Dumnezeu să o odihnească în pace, iar vouă să vă dea putere! Suntem alături de voi!”, „Doamne! E cumplit! Suntem în stare de șoc!”, „Nu am cuvinte... Dumnezeu să o aibă în grijă! Sonja va avea mereu locul ei în sufletul meu”, „Suntem șocați și nu putem înțelege ce s-a întâmplat... Gândurile noastre sunt cu tine... Plângem cu tine... E atât de greu să găsești cuvinte care să mângâie cu adevărat...“ , au fost câteva dintre mesajele care au apărut pe contul de Facebook al tatălui tinerei Sonja, după tragicul accident din Sibiu.

De precizat este că, în urma accidentului teribil, alți doi tineri au ajuns în stare gravă la spital.

Sonja Maria [Sursa foto: Facebook ]