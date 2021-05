Polițiștii i-au luat butelia de oxigen unei paciente COVID pentru a salva un VIP, în India! Fiul i-a implorat în genunchi, dar oamenii legii nu au fost înduplecați

In articol:

India trece prin momente foarte grele din cauza valului doi al pandemiei de coronavirus, iar dubla mutație a virusului SARS-CoV-2 pune o mare presine pe sistemul de sănătate, dar, în special pe pacienți.

Doar pe 29 aprilie au fost raportat 386.555 de cazuri noi de îmbolnăvire. Spitalele cedează presiunii bolnavilor în stare gravă care vin într-un număr cât mai mare pentru a se trata. Mulți dinte ei primesc îngrijire chiar în fața spitalelor, asta, bineînțeles dacă vin de acasă cu propriile butelii de oxigen, căci țara se confruntă cu o gravă criză de oxigen în unitățile medicale.

Un caz absolut șocant, care a lăsat fără cuvinte o lume întreagă, a avut loc în urmă cu puțin timp în India. Polițiștii i-au confiscat unei pacienițe cu grave probleme respiratorii propria butelie de oxigen. Totul s-a întâmplat sub privirile stupefiate ale celorlalți bolnavi, medicilor care-i îngrijeau și a rudelor lor. Fiul femeii, un tânăr de doar 22 de ani, a îngenuncheat în fața oamenilor legii și i-a implorat să nu-i ia mamei sale butelia, căci altfel nu va mai avea o șansă la viață. Întreg momentul a fost filmat, iar imaginile au făcut înconjurul lumii.

भईया मेरी मां चली जाएगी... A man cried and begged policemen not to take away the oxygen cylinder he arranged for his mother in critical condition.



The cylinder was reportedly confiscated from private hospital in Agra to supply it for a VIP. (1/2) pic.twitter.com/OHjR5Xvhcj