Polițistul care a omorât-o pe Raisa, scrisoare sfâșietoare pentru părinții copilei! „Am greșit, am greșit și nu știu ce pot să mai fac. Mă opresc aici”

13 ianuarie a fost o zi extrem de grea pentru două familii din București. Au aflat că fiicele lor au fost victimele unui accident rutier grav, cauzat de un agent de poliție care mergea cu viteză. Totul s-a întâmplat pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Laminorului din nordul Capialei, în jurul orei 13:30.

Camele de supraveghere le suprind pe cele două copile când, de mână, se uită de mai multe ori în stânga și în drapta, iar după ce se asigură încep să traverseze. Fac câțiva pași și încep să alerge pentru a-și salva viața, căci o autospecială a polișției se îndreaptă direct spre ele și, din păcate, le lovește din plin. Marina este aruncată pe bordură, supraviețuiește, dar este grav rănită la unul dintre picioare, în timp ce Raisa Nicoleta este luată pe capotă încă 50 de metri. Abia atunci agentul de poliție pune frână, iar copila se prăbușește la pământ. La scurt timp, aceasta își dă ultima suflare.

Cazul a îndoliat întreaga țară, dar cei mai afectați sunt, bineînțeles, părinții copilei de 11 ani care a fost luată mult prea repede de lângă ei. Tatăl Raisei Nicoleta spunea în urmă cu câteva zile că și-ar fi dorit ca agentul de poliție care i-a omorât fiica să-și fi cerut măcar scuze sau să le transmită condoleanțe.

Iată că, în sfârșit, acesta rupe tăcerea și le-a transmis o scrisoare absolut sfâșietoare, care a fost făcută recent publică de Adrian Cuculis, avocatul familiei copilei decedate.

Scrisoarea lui Constantin Popescu, agentul care a omorât-o pe Raisa Nicoleta, pentru părinții ei

„Nici nu știu cum să încep, durerea pe care v-am pricinut-o îmi este de neimaginat și știu că orice aș spune în aceste momente în fața dumneavoastră nu mai are importanță, dar vreau să-mi cer iertare, știu că nu o voi primi dar...

Îmi exprim regretul profund față de familia dumneavoastră nevoită să treacă prin acest tragic eveniment. Nu pot să mai fac nimic, dar aș da orice să pot să întorc timpul, orice! Pot doar ca în aceste momente să mă rog la Dumnezeu să aibă grijă de sufletul fetiței dumneavoastră, sunt convins că o va face și mă rog în același timp să vă dea Dumnezeu putere în aceste momente grele pe care eu vi le-am cauzat.

Știu că nu am cum să vă cer să mă iertați, nici nu mă aștept la asta acum, doar atât sper, ca în viitor să nu mă mai percepeți ca pe un animal, ci ca pe un om care v-a greșit enorm și care va trăi toată viața cu această grea apăsare. Am greșit, am greșit și nu știu ce pot sa mai fac. Îmi trec multe gânduri și, oricât aș scrie, tot aici revin, regret enorm cele întâmplate și aș da orice să pot să mă întorc și să îndrept ce am făcut.

Mă opresc aici, pentru că indiferent de cât și ce aș mai spune nu va îndrepta ce am făcut. Aș dori, dacă se poate, să vă trimit un ajutor pentru înmormântare. Orice pot să fac, o voi face! Sincere regrete! Popescu Constantin”, se arată în scrisoarea trimisă de acesta către părinții Raisei Nicoleta.

De asemenea, conform mărturisirilor făcute de avocatul familiei Raisei Nicoleta, agentul de poliție le-ar mai fi trimis o altă scrisoare, dar pe care aceștia nu și-au dorit să o facă publică.

„Facem precizarea ca exista si o scrisoare trimisa de catre politistul Popescu Constantin pentru familia fetitei accidentate, scrisoare pe care familia nu a dorit sa o faca publica”, spune Adrian Cuculis, avocatul familiei Raisei Nicoleta.

