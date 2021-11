Polițistul care l-a încătușat pe tatăl criminal de la Roman, mărturisiri cutremurătoare: ”Mama copiilor era plină de sânge, plângea, era disperată”

Mama copilelor [Sursa foto: Captură Video] 12:07, nov 11, 2021 Autor: Cristina Ionela

Unul dintre polițiștii, care au intervenit în cazul de la Roman, a făcut mărturisiri dureroase din timpul intervenției. A fost un șoc și pentru oamenii legii să le vadă pe micuțe înjunghiate, pe mama acestora plângând și plină de sânge, iar pe criminal înlemnit și tremurând în mijlocul camerei.

Polițistul a vorbit la Antena 3, despre momentul în care au reușit să spartă ușa locuinței cu ajutorul unui vecin, dar și cum au intervenit apoi și l-au încătușat pe criminal.

" Ni s-a comunicat că trebuie să mergem acolo. Am găsit-o pe mama copiilor plină de sânge în faţa blocului, plângea, era disperată, ne cerea ajutorul. A venit un vecin cu un dispozitiv metalic, am reuşit să spargem uşa şi să intrăm în apartament. Când am intrat în casă, agresorul stătea în mijlocul casei, plin de sânge, l-am încătuşat şi l-am dus în sediul Poliţiei.

Mi-au rămas în minte vorbele mamei care spunea "Mi-a omorât copilul, ce ai făcut, nenorocitule?". În final, am înţeles că una dintre copile a decedat. Pe acel vecin îl consider un erou, pentru că am reuşit să spargem uşa şi să intrăm în locuinţă. Celălalt copil trăieşte. Tatăl gemenelor nu zicea nimic, tăcea şi tremura.

Nu s-a împotrivit tatăl, l-am încătuşat şi l-am dus la sediul Poliţiei Roman. Şi jandarmii au ajutat la acordarea primului-ajutor. Sunt poliţist, am fost trimis la multe evenimente tragie, dar aşa ceva nu am văzut până acum. În meseria asta vezi multe, te întâlneşti cu multe situaţii de acest gen", a mărturisit poliţistul Ioan Cănărău, la postul TV precizat.

Tatăl Criminal

Sofia, fetița de nici trei luni înjunghiată mortal de tată, a fost înmormântată

Tragedia din municipiul Roman, județul Neamț, a îngrozit toată țara! Un tată a devenit călău pentru fiica lui de nici trei luni. Bărbatul și-a înjunghiat fetițele gemene în inimă, pe una dintre ei omorând-o. Pe soția lui a încercat să o ucidă, însă nu i-a reușit. Femeia a luptat ca o leaoică, cu mâinile goale, pentru a-l opri pe soțul ei. A lovit-o, a tăiat-o, însă nu a reușit să o omoare. Din păcate, una dintre copilele lui a sfârșit tragic. Cealaltă a început să respire singură, medicii reușind să o salveze.

