Postarea cu care Deea Maxer i-a pus pe toți pe jar, după ce Dinu a anunțat că are o nouă relație: „Dor călător”. Mesajul ei i-a surprins pe internauți

Vestea că Deea și Dinu Maxer și-au spus ”Adio” a luat prin surprindere pe toată lumea. Anunțul legat de separare a fost făcut chiar de către cei doi, prin intermediul unui mesaj comun postat pe rețelele de socializare, în urmă cu o lună. De precizat este că, în aceeași zi în care au dat vestea legată de despărțire, cei doi foști soți au semnat și actele de divorț.

Ei bine, însă, cu toate acestea, cei doi încearcă pe cât posibil să facă mai ușoară trecerea peste acest moment, așa că își continuă activitățile ca și până acum. Totuși, Dinu Maxer a anunțat recent că și-a găsit fericirea în brațele unei alte femei, iar la scurt timp după vestea dată de artist, Deea a venit și cu o reacție, precizând că nu are niciun comentariu privind acest subiect.

”Nu comentez absolut nimic. Nu am nimic de declarat”, a spus Deea Maxer, pentru Spynews.ro.

Totuși, chiar și după aceste declarații, Deea Maxer a făcut o postare pe pagina personală de Instagram, cu mesajul ”Dor călător”, ceea ce i-a pus pe gânduri pe fani.

Dinu Maxer, despre noua relație

Sincer din fire, Dinu Maxer a recunoscut public că este într-o nouă relație. Totuși, artistul nu a dorit să ofere prea multe detalii despre noua sa parteneră de viață, precizând că totul este abia la început, așa că pentru un moment își dorește să păstreze totul secret.

De asemenea, bărbatul a mai spus că dacă relația va merge către o direcție serioasă, acesta își va asuma totul și o va prezenta pe noua iubită și fanilor lui.

„Ce înseamnă prea devreme? Ultima dată când am îmbrățișat-o pe Deea a fost în martie. Devreme nu este chiar consider că am ținut coada suferinței mele.(...) Relația este la început și este normal să vă spun lucrurile normale și firești. Într-adevăr s-a scris că este mult prea tânără. O să o să vă spun că nu este mult prea tânără și are 36 de ani. Și lucrurile astea ne poziționează într-o zonă de cuplu matur. Nu se joacă cu cuvintele.”, a declarat Dinu Maxer, pentru un post TV.