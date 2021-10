Postarea făcută de Sidia Sissoko înaintea să-și piardă viața din cauza coronavirusului. Le-a transmis mai multe mesaje oamenilor ce-l urmăreau

In articol:

Vestea că cheful Sidia Sissoko s-a stins din viață, a întristat tot internetul, nu doar pe apropiații acestuia! Fostul concurent al unei celebre emisiuni culinare a pierdut lupta cu virusul nemilos, fiind descoperit mort în locuință. Se pare că bărbatul se afla sub atenta îngrijire a medicului său de familie, asta pentru că a fost depistat pozitiv la infecția cu SARS-COV-2.

Mesajele de condoleanțe curg pe pagina lui oficială de Facebook, acolo unde cei care l-au cunoscut își exprimă regretul, în urma pierderii bucătarului.

„ Pe 3 octombrie m-ai sunat, Sidia Sissoko. Am povestit, am râs, am depanat amintiri și am făcut planuri pt viitorul apropiat. Mi-ai luminat ziua așa cum numai tu știai să o faci! Sper sa ne aștepți pe toți cu o cârciumă așa cum știi tu că ne place, băutură multa la rece și cu voie bună. Ușor, ușor o să o umplem! Va fi ca în vremurile bune! Drum lin prieten drag!”, „Universule Mare, ce e asta!? Mi-e imposibil sa procesez vestea asta!”, „Ai plecat maestre! Mulțumesc pentru tot și toate!”, sunt doar câteva dintre reacțiile internauților.

Sidia Sissoko [Sursa foto: Facebook]

Ultimele postări făcute de Sidia Sissoko pe Facebook

Sidia Sissoko era foarte activ pe Facebook, acolo unde punea mereu fotografii cu preparatele gustoase pe care le făcea.

Cheful le arăta internauților tot felul de minunății, atunci când venea vorba de mâncare. Ba mai mult decât atât, pe lângă pozele cu mâncarea delicioasă, Sidia era prezent și el în fotografii, pe care le posta pe rețeaua socială, alături de mesaje pentru cei ce-l urmăreau în mediul online.