Postarea pe care a făcut-o Horia Brenciu, chiar din Thailanda! Fanii au rămas impresionați când au văzut asta

Horia Brenciu are o carieră demnă de invidiat în industria muzicii românești, dar și în televiziune. Artistul are parte de foarte multe invitații la diferite evenimente și este mai tot timpul contra cronometru. De multe ori celebritatea și meseria pe care o are acesta ajunge să fie foarte obositoare, tocmai de aceea vedeta a decis că este momentul potrivit pentru a pleca alături de familia sa în Thailanda, pentru câteva

clipe de liniște și relaxare.

Horia Brenciu a plecat alături de familie în Thailanda

Stresul și agitația de zi cu zi prin care este nevoit să treacă Horia Brenciu au ajuns să-l facă pe acesta să ia o decizie foarte importantă pentru el și familia lui. Artistul nu a mai ținut cont de nimic și a plecat alături de cei dragi în Thailanda, pentru a petrece cât mai mult timp împreună și a se bucura de soare.

În toată această perioadă, vedeta nu a fost atât de activă în mediul online, așa cum și-a obișnuit fanii, însă nu și-a neglijat admiratorii și a postat un videoclip în care apare cu zâmbetul până la urechi pe spatele unui elefant.

Cum este un weekend în familia artistului

Horia Brenciu este un tată model și se implică în educația copiilor lui de fiecare dată când are ocazia. Cel mai mult timp alături de cei mici îl petrece în weekend, iar diminețile acestora încep cu câteva ore de făcut lecții. După ce Mina și Toma au rezolvat toate sarcinile legate de școală, familia artistului se adună pentru a viziona un film sau pentru a merge la o plimbare în natură.

„Dimineața se fac lecții și se citește. Aceste momente sunt un pic tensionate și presărate cu replici, din partea Minei și a lui Toma, de genul: «Tu nu știi cum a zis Doamna!» sau «Când luăm pauză?». După încheierea lecțiilor, începe distracția. Toma merge la tenis, Mina pictează sau face proiecte pentru școală, sau se încontrează cu maică-sa pe diverse teme. Ne uităm la filme, ne jucăm prin curte, ne plimbam pe afară sau pur și simplu povestim… Nu ne plictisim. Niciodată”, a precizat vedeta, potrivit Viva.