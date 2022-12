Postul Crăciunului 2022. Ce alimente sunt recomandate în zilele de post

In articol:

Postul Crăciunului 2022. Ce alimente poți consuma în Postul Nașterii Domnului, care începe pe 15 noiembrie și durează 40 de zile.

Postul Nașterii Domnului 2022 începe la data de 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie, dat fiind că sărbătoarea Crăciunului are loc pe 25 decembrie.

Postul Crăciunului 2022

Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului are loc în fiecare an, cu 40 de zile înainte de sărbătoarea Crăciunului. Acest post este unul dintre cele mai ușoare posturi de peste an, fiindcă în multe din zilele postului se dă dezlegare la pește.

Pe lângă Postul Crăciunului, mai sunt alte trei posturi de-a-lungul anului: Postul Paștelui, Postul Sfinților Petru și Pavel, dar și Postul Adormirii Maicii Domnului.

Postul Crăciunului 2022

Postul Crăciunului 2022. Ce alimente poți consuma în post

În Postul Crăciunului puteți consuma alimente care să nu conțină origini animale, adică, carne, brânză, lapte sau ouă.

În schimb, puteți consuma o mulțime de fructe și legume din care puteți face găti preparate și deserturi delicioase.

Printre cele mai populare alimente de post sunt: lintea, fasolea, orezul, mazărea, varza, cartofii, ciupercile și soia.

De asemenea, puteți avea gustări pe bază de fructe: mere, caise, prune, nectarine, banane, citrice, piersici sau pepene, smochine, curmale și alte fructe confiate.

Totodată, puteți prepara o mulțime de mâncăruri cu pește în zilele în care sunt dezlegări la pește, mai ales că în Postul Crăciunului sunt o mulțime.

Postul Crăciunului 2022

Postul Crăciunului 2022. Când e dezlegare la pește în post

Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului începe la data de 15 noiembrie 2022 și se încheie pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului. Zilele cu dezlegare la pește din Postul Crăciunului 2022 sunt:

luni, 21 noiembrie

sâmbătă, 26 noiembrie

duminică, 27 noiembrie

miercuri, 30 noiembrie

sâmbătă, 3 decembrie

duminică, 4 decembrie

luni, 5 decembrie

marți, 6 decembrie

sâmbătă, 10 decembrie

duminică, 11 decembrie

luni, 12 decembrie

marți, 13 decembrie

sâmbătă, 17 decembrie

duminică, 18 decembrie

Postul Crăciunului 2022

Postul Crăciunului 2022. Rugăciune

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, luminează minţile copiilor noştri cu harul Tău cel dătător de viaţă. Tu, Care dai celor înţelepţi înţelepciunea şi celor pricepuţi priceperea, trimite peste ei Duhul Tău cel Sfânt, dătătorul înţelepciunii, al cunoştinţei şi al înţelegerii. Tu i-ai luminat pe aleşii Tăi în toată vremea. Tu i-ai insuflat pe cei trei mari dascăli ai lumii şi Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, de s-au arătat vase alese ale sfinţeniei, răspândind în lume dreapta credinţă. Tu ai luminat-o pe Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina, şi ea a ruşinat mulţimea ritorilor păgâni. Tu, Doamne, luminează-i şi pe copiii noştri (numele), ca să înveţe cele bine plăcute Ţie şi să se umple de cunoştinţa adevărului. Dă-le lor ştiinţă, pricepere, răbdare şi chibzuinţă. Să nu primească ei cunoştinţe pierzătoare de suflet, nici să înveţe ce e urât lui Dumnezeu. Fă-i ascultători faţă de dascălii care îi învaţă cele bune şi sârguincioşi în îndeplinirea celor ce li s-au rânduit. Iar la vremea potrivită, Doamne, ajută-i să găsească locul în care să folosească cele pe care le-au învăţat şi să muncească spre binele lor şi spre folosul aproapelui. Tu îi osândeşti pe cei care îşi îngroapă talanţii şi îi binecuvântezi pe cei care îi înmulţesc cu pricepere. Rânduieşte-le Tu, Doamne, Cel ce rânduieşti toate spre mântuire, unde să muncească, ce să muncească şi cum să muncească. Dă-le lor, Doamne, spor în toată lucrarea cea bună şi-i întăreşte în credinţă ca să Te mărturisească printr-o vieţuire curată până în ultima clipă a vieţii lor. Amin.

