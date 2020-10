Postul intermitent: efecte asupra sanatatii

Si in prezent, postul este practicat de un numar mare de oameni datorita beneficiilor asupra sanatatii nu doar asupra sufletului. In ultimii ani, postul intermitent se bucura de o popularitate crescanda in intreaga lume, efectele pozitive asupra sanatatii fiind sustinute de numeroase studii stiintifice. Citeste, in continuare, pentru a afla ce este postul intermitent, cum functioneaza si cum iti poate influenta starea de sanatate.

Ce este postul intermitent?

In articol:

Postul intermitent reprezinta un plan de alimentatie, mai degraba decat o dieta, si presupune alternarea regulata a perioadelor de post cu perioade de mancat normal. In general, dietele se concentreaza pe alimentele ce trebuie consumate, in timp ce postul intermitent pune accentul pe momentul consumului.

Care sunt metodele de post intermitent?

Metoda 16/8 este cea mai populara varianta de post intermitent, fiind, in acelasi timp, si cel mai usor de urmat pe termen lung. Presupune alternarea perioadelor de post de 16h cu perioade de 8h in care pot fi consumate alimente.

Metoda 5:2 presupune un consum normal de alimente timp de 5 zile pe saptamana si limitarea aportului energetic la 500-600 kcal/zi timp de 2 zile pe saptamana. Este important ca zilele cu restrictii calorice sa nu fie consecutive.

Cum functioneaza postul intermitent?

Glucoza si acizii grasi sunt principalele surse de energie folosite de celule. Dupa mese, glucoza este transformata in energie, iar grasimea este stocata in tesutul adipos, sub forma de trigliceride. In timpul perioadei de post, trigliceridele din depozite sunt scindate in acizi grasi si glicerol, elemente care sunt, ulterior, folosite pentru a genera energie. Ficatul converteste acizii grasi in corpi cetonici, iar acestia furnizeaza energie pentru tesuturi, in timpul postului. Acest proces, prin care organismul schimba sursa de energie de la glucoza la grasimi, este cunoscut sub numele de comutare metabolica (metabolic switching).

Care sunt beneficiile postului intermitent?

Cresterea rezistentei organismului la stres

Studiile arata ca expunerea organismului la perioade de post conduce la obtinerea unor raspunsuri adaptative superioare la nivel celular:

creste expresia mecanismelor de aparare antioxidanta;

este favorizata repararea ADN-ului si activitatea de control a proteinelor;

scade inflamatia.

Ameliorarea capacitatii cognitive

Studiile pe animale au demonstrat o serie de efecte pozitive asupra capacitatii cognitive in ceea ce priveste memoria spatiala, asocitativa si lucrativa. Studiile clinice pe subiecti umani au evidentiat o imbunatatire a memoriei verbale, a functiei executive si a cognitiei globale, la pacientii in varsta.

Controlul obezitatii si al diabetului zaharat

La animale, postul intermitent a imbunatatit sensibilitatea la insulina, a prevenit aparitia obezitatii si a condus la ameliorarea retinopatiei diabetice, o complicatie frecventa a diabetului zaharat. In plus, restrictia calorica specifica postului intermitent s-a dovedit o metoda eficienta de scadere a greutatii corporale.

Scaderea riscului cardiovascular

Postul intermitent a fost asociat cu imbunatatirea unor indicatori ai sanatatii cardiovasculare precum:

Tensiunea arteriala;

Frecventa cardiaca in repaus;

Nivelul colesterolului bun dar si a celui rau;

Nivelul trigliceridelor;

Glicemia;

Insulinorezistenta.

In plus, postul intermitent conduce la scaderea markerilor de inflamatie si stres oxidativ, asociati cu procesele aterosclerotice.

In concluzie, postul intermitent aduce beneficii importante asupra starii de sanatate, insa, este important sa faci un consult medical inainte de a adopta acest model alimentar. Postul intermitent poate avea efecte diferite asupra unor oameni diferiti. Ia legatura cu medicul tau daca, in timpul postului intermitent, ai dureri de cap, dureri de stomac sau alte simptome neplacute.

Surse informative

Intermittent Fasting: What Is It, and How Does It Work? www.hopkinsmedicine.org/health/wellness-and-prevention/intermittent-fasting-what-is-it-and-how-does-it-work.

Cabo, Rafael De, and Mark P. Mattson. “Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease.” New England Journal of Medicine, vol. 381, no. 26, 2019, pp. 2541–2551., doi:10.1056/nejmra1905136.