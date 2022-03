In articol:

Postul Paștelui 2022. Ce înseamnă dezlegare la ulei și vin în Postul Paștelui, care durează 40 de zile și se încheie pe 23 aprilie, în ajunul sărbătorii Învierii Domnului.

În ce zile din Postul Paștelui creștinii au dezlegare la ulei și vin

Postul Paștelui 2022 a început pe 7 martie 2022 și durează 40 de zile, până la data de 23 aprilie 2022, înainte de marea sărbătoare a Învierii Domnului.

În Postul Paștelui credincioșii renunţă la carne, ouă, pește, brânză, lapte, însă în anumite zile, creștinii au dezlegare la ulei și vin.

sâmbătă, 2 aprilie

dumincă, 3 aprilie

joi, 7 aprilie

vineri, 8 aprilie

sâmbătă, 9 aprilie

duminică, 10 aprilie

luni, 11 aprilie

marți, 12 aprilie

joi, 14 aprilie

sâmbătă, 16 aprilie

duminică, 17 aprilie

joi, 21 aprilie

În Postul Paştelui, creştinii au voie să consume peşte doar la două mari sărbători, de Praznicul Bunei Vestiri, pe data de 25 martie și de Florii, în duminica dinaintea Paștelui.

Postul Paștelui 2022. Ce înseamnă dezlegare la ulei și vin în Postul Mare al Sfintelor Paști [Sursa foto: Shutterstock]

Ce înseamnă dezlegare la ulei și vin

Postul Paștelui amintește de Patimile și Răstignirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și de aceea postul se ține cu multă asprime și mâncăruri fără ulei.

Totodată, Postul Sfintelor Paști este cel mai aspru post al Bisericii Ortodoxe În acest post se face "dezlegare" la untdelemn, la vin și, mai rar, la pește.

Se consumă untdelemn (ulei) și vin în zilele de sâmbăta și duminică, după Sfânta Liturghie, precum și în zilele în care sunt rânduite sărbători însoțite de semnele "cruce roșie" sau "cruce neagră", dacă acestea nu cad în prima sau ultima săptămână a Postului Mare, care sunt săptămâni de ajunare și post aspru, scrie crestinortodox.ro.

Postul Paștelui 2022. Rugăciune

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistie­rul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

