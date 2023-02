In articol:

Iată care sunt zilele cu dezlegare la pește sau ulei și vin din Postul Paștelui 2023! Anul acesta, Paștele ortodox are loc pe 16 aprilie 2023.

Postul Paștelui 2023. Când sunt dezlegări la ulei și vin

Postul Paștelui începe pe 27 februarie și se termină pe 15 aprilie, cu o zi înainte de prima zi de Paște.

Postul Paștelui se numără printre cele mai aspre perioade de post din an. Postul Paștelui 2023 începe 27 februarie și se încheie pe 15 aprilie. Deși este un post greu, credincioșii mai au și dezlegări la pește sau ulei și vin.

În zilele de sâmbătă și duminică din Postul Paștelui 2023, se consumă untdelemn și vin, însă doar după Sfânta Liturghie. Totodată, credincioșii au voie să consume ulei și vin la sărbători cu cruce roșie si neagră, cu excepția sărbătorilor care pică în ultima săptămână a Postului Paștelui. Iată lista completă cu zilele când au loc dezlegări la ulei și vin din Postul Paștelui 2023!

4-5 martie 2023- Dezlegare la ulei și vin

9 martie 2023: 40 de mucenici, în Sevastia Armeniei-Dezlegare la ulei și vin

11-12 martie 2023- Dezlegare la ulei și vin

18-19 martie 2023- Dezlegare la ulei și vin

25-26 martie 2023- Dezlegare la ulei și vin

1-2 aprilie 2023- Dezlegare la ulei și vin

8-9 aprilie 2023- Dezlegare la ulei și vin

Postul Paștelui 2023. Când au loc dezlegări la pește sau ulei și vin [Sursa foto: PixaBay]

Citește și: Ce înseamnă Lăsatul secului de carne? Vezi care sunt tradițiile din această zi

Citeste si: Alina Gorghiu, rupe tăcerea despre scandalul plagiatului în care numele său a fost implicat: ”Erau niște pasaje care se regăseau și în alte lucrări” Cum a premeditat Președintele Interimar al Senatului ce va urma- kanald.ro

Citeste si: Momentul în care un autoturism se izbește frontal de o ambulanță, în curbă, rănindu-l grav pe șofer- stirileprotv.ro

Zilele cu dezlegare la pește din Postul Paștelui 2023

Postul Paștelui durează 40 de zile, perioadă în care credincioșii trebuie să se abțină de la a consuma alimente de origine animală: carne, lapte, brânză, ouă. Totuși există câteva zile din Postul Paștelui cu dezlegare la pește, în care creștinii pot consuma alimente ce conțin pește.

Prima zi cu dezlegare la pește din Postul Paștelui 2023 va fi pe 25 martie, de Buna Vestire. Cea de-a doua zi cu dezlegare la pește din Postul Paștelui este pe 9 aprilie, în Duminica Floriilor, numită și Intrarea Domnului în Ierusalim.

Postul Paștelui 2023. Când au loc dezlegări la pește sau ulei și vin [Sursa foto: PixaBay]

Citește și: Masa de Lăsata secului de carne 2023. Bucate pe care trebuie să le ai pe masa de sărbătoare

Citeste si: ”Urlă în gura mare că ei se iubesc.” Lia Bugnar, mesaj cu subînțeles pentru Anghel Damian și Theo Rose?!- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 20 februarie 2023. Sărbătoare mare azi: Ce mare sfânt este celebrat?- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Șoc total pentru Cansu Dere! Fratele actriței, Arda Dere, împuscat într-un atac armat- radioimpuls.ro

Postul Paștelui 2023. Rugăciune

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai plâns pentru Lazăr și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile Tale, vindecă patimile mele. Cu rănile Tale, tămăduiește rănile mele. Cu Sângele Tău, curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea, cea trasă jos de diavoli. Capul Tău, pe care l-ai aplecat pe Cruce, să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele Tale mâini, pironite de cei fără de lege pe Cruce, să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura Ta. Fața Ta, cea batjocorită cu pălmuiri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fărădelegi. Duhul Tău, pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe Cruce, să mă povățuiască spre Tine, prin harul Tău. Nu am inimă plină de durere ca să Te caut. Nu am pocăința, nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne. S-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre Tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, Vistie­rul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta; căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl, Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne; să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine; ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmei Tale preaalese. Hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale Taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine, nevrednicul, cu harul și cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în vecii vecilor. Amin.

sursă: doxologia.ro