Postul Paştelui 2023. Ce le este interzis creștinilor să facă în zilele de post

Postul Paştelui 2023. Ce este NU ai voie să faci în Postul Mare al Sfintelor Paşti, care va începe luni, 27 februarie 2023.

Postul Paștelui va începe luni, 27 februarie 2023, și are o durată de 40 de zile, până la sărbătoarea Învierii Domnului, care va avea loc pe 16 aprilie 2023.

Postul Paștelui este cel mai lung post de peste an, dar și cel mai greu de ținut, dat fiind că sunt cele mai puține dezlegări la pește.

În Postul Paștelui nu se fac nunți, botezuri și cumetrii.

În Postul Paștelui, biserica spune că nu se cântă și nu se dansează.

În Postul Mare nu se consumă carne, ouă, lapte, brânză și nici alte derivate din acestea.

În Postul Paștelui nu se bea alcool și nu se fumează.

Nu se mănâncă pește în Postul Paștelui dacă nu este zi de dezlegare.

În Săptămâna Patimilor se ține un post mai aspru, urmând ca în Vinerea Mare să nu se mănânce deloc.

În Postul Paștelui, creștinii trebuie să se roage mai mult.

În Postul Paștelui este interzisă împreunarea dintre femeie și bărbat.

Citește și: Postul Paștelui 2023. Reţete de sarmale de post. Puțini știu că sarmalele de post pot fi preparate cu stafide, nuci sau semințe de dovleac

Ce alimente poți consuma în Postul Paștelui

Postul Paștelui sau Postul Mare are loc în fiecare an, cu 40 de zile înainte de sărbătoarea Învierii Lui Iisus. Acest post este unul dintre cele mai grele posturi de peste an, fiindcă nu sunt prea multe zile cu dezlegare la pește.

Pe lângă Postul Paștelui, mai sunt alte trei posturi de-a-lungul anului: Postul Crăciunului, Postul Sfinților Petru și Pavel, dar și Postul Adormirii Maicii Domnului.

În Postul Paștelui NU puteți consuma alimente precum: carne, brânză, lapte sau ouă. În schimb, puteți consuma o mulțime de fructe și legume din care puteți face găti preparate și deserturi delicioase.Printre cele mai populare alimente de post sunt: lintea, fasolea, orezul, mazărea, varza, cartofii, ciupercile și soia.

De asemenea, puteți avea gustări pe bază de fructe: mere, caise, prune, nectarine, banane, citrice, piersici sau pepene, smochine, curmale și alte fructe confiate.

Citește și: Postul Paștelui 2023. Semnificație, tradiții și obiceiuri care se respectă în Postul Mare al Sfintelor Paști

Postul Paștelui 2023. Rugăciune

Dumnezeul meu, să nu-i părăseşti pe robii Tăi care trăiesc departe de Biserică; dragostea Ta să-i aducă pe toţi lângă Tine.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de cancer.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de boli uşoare sau grave.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de infirmităţi trupeşti.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de infirmităţi sufleteşti.

Pomeneşte, Doamne, pe conducătorii ţărilor şi ajută-i să conducă creştineşte.

Pomeneşte, Doamne, pe copiii care provin din familii cu probleme.

Pomeneşte, Doamne, pe familiile care au probleme şi pe cei divorţaţi.

Pomeneşte, Doamne, pe orfanii din toată lumea, pe toţi cei îndureraţi şi nedreptăţiţi în această viaţă, pe văduvi şi pe văduve.

Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei întemniţaţi, pe anarhişti, pe narcomani, pe ucigaşi, pe făcătorii de rele, pe hoţi, luminează-i şi ajută-i să se îndrepteze.

Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei înstrăinaţi.

Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei care călătoresc pe mare, pe uscat şi prin aer, şi-i păzeşte.

Pomeneşte, Doamne, Biserica noastră, pe slujitorii sfinţiţi ai Bisericii şi pe credincioşi.

Pomeneşte, Doamne, toate frăţiile monahale, pe stareţi şi pe stareţe, pe monahi şi pe monahii.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care sunt în vreme de război.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care sunt prigoniţi.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care sunt precum păsările vânate.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care şi-au lăsat casele şi serviciile lor şi se chinuiesc.

Pomeneşte, Doamne, pe săraci, pe cei fără casă şi pe refugiaţi.

Pomeneşte, Doamne, toate popoarele, să le ţii în braţele Tale, să le acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să le păzeşti de orice rău şi de război. Şi iubita noastră ţară, zi şi noapte să o ţii la sânul Tău, să o acoperi cu Sfântul Tău Acoperământ, să o păzeşti de orice rău şi de război.

Pomeneşte, Doamne, familiile chinuite, părăsite, nedreptăţite, încercate şi dăruieşte-le lor milele Tale cele bogate.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care suferă de tot felul de boli sufleteşti şi trupeşti.

Pomeneşte, Doamne, pe robii Tăi care ne-au cerut nouă să ne rugăm pentru ei.

Sursa: doxlogia.ro