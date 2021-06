Postul Sfinţilor Petru şi Pavel 2021. Ce alimente poți consuma în postul care începe pe 22 iunie

Postul Sfinţilor Petru şi Pavel 2021 [Sursa foto: PixaBay] 08:18, iun 22, 2021 Autor: Elena Popescu

Postul Sfinţilor Petru şi Pavel 2021. Ce poţi mânca în Postul Sfinţilor Petru şi Pavel, care începe pe 22 iunie.

Postul Sfinţilor Petru şi Pavel 2021

Postul Sfinţilor Petru şi Pavel 2021 începe pe 22 iunie şi se încheie pe 28 iunie, fiind cel mai scurt post de peste an, dar şi cel mai permisiv din punct de vedere al alimentelor care pot fi consumate.

Patru zile din sapte, cât durează Postul Sfinţilor Petru şi Pavel, este dezlegare la peşte: 22 iunie, 24 iunie, 26 şi 27 iunie.

Sărbătoarea Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel este pe 29 iunie 2021. Această sărbătoare are loc în fiecare an la aceeaşi dată.

Postul Sfinţilor Petru şi Pavel 2021. Ce alimente poţi consuma în post

Postul Sfinţilor Petru şi Pavel 2021 se ţine uşor din punct de vedere al alimentaţiei pentru că are foarte multe dezlegări la peşte.

În Postul Sfinţilor Petru şi Pavel, care mai este numit şi "Postul verii", se pot consuma multe fructe şi legume de sezon, din care puteţi prepara mâncăruri delicioase de post.

Totodată, în Postul Sfinţilor Petru şi Pavel puteţi pregăti preparate din linte, fasole, orez, mazăre, varză, cartofi sau ciuperci.

Puteţi avea şi gustări pe bază de fructe: mere, cireşe, prune, caise, căpşuni, banane, citrice, piersici sau pepene.

Din şapte zile de post, patru dintre ele sunt cu dezlegare la peşte, aşa că puteţi prepara bucate consistente pe bază de peşte.

Postul Sfinţilor Petru şi Pavel 2021. Beneficiile postului asupra organismului

Potrivit studiilor, o zi de post pe săptămână îi oferă organismului un timp minim pentru regenerare şi purificare. Un post de trei zile ne eliberează corpul de toxine şi curăţă sângele, iar unul de cinci zile iniţiază procesul de vindecare şi de refacere a sistemului imunitar.

Pe toată durata postului complet, băutul apei este obligatoriu, cel puţin 1,5 litri pe zi, pentru evitarea deshidratării şi a blocajului renal. Postul este recomandat şi în cazul bolilor infecţioase în fazele acute, deoarece energiile organismului, nemaifiind orientate către procesul de digestie (care canalizează o mare parte din acestea) sunt folosite în procesul de apărare contra microorganismelor, scrie csid.ro.

Totodată, cei care postesc se simt mai flexibili şi au mai multă energie. Cu toate acestea, nu este recomandat să recurgi la post înaintea unui eveniment important până când nu îţi cunoşti reacţiile şi te asiguri că nu te vei confrunta cu dureri de cap, asociate procesului de detoxifiere.

Un studiu, realizat de cercetătorii de la University of Southern California, sugerează că postul impulsionează celulele stem să producă noi celule albe în sange, care luptă cu infecţiile. În plus, că postul are efecte pozitive în întărirea sistemului imunitar. Oamenii de ştiinţă au descoperit că postul prelungit reduce enzima PKA, care este asociată cu procesul de îmbătrânire şi cu un hormon care creşte riscul de apariţie a cancerului şi a tumorilor. Studiul a analizat persoane care au ţinut post timp de două sau patru zile consecutiv pe o perioadă de şase luni.

Postul înseamnă curăţare, detoxifiere şi îndepărtarea cauzelor care provoacă boli. Aşadar, cee ce este benefic pentru sănătatea noastră spirituală se dovedeşte util şi pentru sănătatea noastră fizică.