„Pot să-mi cumpăr singură flori” Marcela Fota, probleme în dragoste? Ce mesaj a postat artista, după ce a plecat în vacanță fără iubitul tinerel

Marcela Fota a atras criticile asupra ei după ce, în urmă cu câteva luni, a anunțat în spațiul public că formează o relație cu un tânăr în vârstă de 23 de ani. Artista a fost răsfățată așa cum se cuvine, cu buchete de flori și cadouri de mii de lei, însă fanii nu au putut să nu observe că solista nu a

Marcela Fota, mesaj subtil în mediul online

mai oferit niciun detaliu despre cel alături de care și-a trăit viața în ultima perioadă. Cu câteva zile în urmă, a plecat în vacanță la munte alături de fiul și de familia sa, însă nu și împreună cu partenerul său de viață. De asemenea, recent, Marcela Fota a postat în mediul online o fotografie prin care a dat de înțeles că a ieșit de una singură în oraș, însă ceea ce a atras atenția a fost, de fapt, melodia care rula pe fundal. Iată despre ce este vorba!

Marcela Fota este discretă în ceea ce privește viața sa personală, afirmând de fiecare dată că tot ceea ce contează pentru ea este ca ea, copilul și familia ei să fie fericiți. Cu toate acestea, artista ar da de înțeles că întâmpină probleme în plan personal, prin postarea unei imagini care are pe fundal o melodie a căror versuri par a fi „suspecte”.

„Pot să-mi cumpăr singură flori/Scrie-mi numele în nisip/Vorbește cu mine ore întregi/Spune lucruri pe care nu le înțelegi”, sunt versurile care rulează pe fundal, în cadrul postării Marcelei Fota.

Marcela Fota, mămică pentru a doua oară?

Marcela Fota este mama un băiat care este deja la vârsta preadolescenței, însă nu de puține ori artista și-a exprimat dorința de a fi mamă pentru încă unul sau chiar doi copii. Având în vedere că provine dintr-o familie numeroasă, artista a visat dintotdeauna să aibă mai mulți copii, însă acest lucru nu a însemnat că și-a făcut un scop din acest lucru.

Cântăreața este fericită și mulțumită cu un singur copil, însă, în cazul în care se va întâmpla să rămână însărcinată, nu ar spune nu unui nou membru al familiei.

„Mi-aș fi dorit să am măcar doi copii. Ținând cont de faptul că eu provin dintr-o familie foarte numeroasă, mi-ar fi plăcut. Însă așa a fost să fie, să am doar un copilaș, care este minunea mea. Și a fost, așa... am spus-o exact în acest mod. Mi-ar fi plăcut să am mai mulți copii. Știi cum e? Se spune că nu trebuie să ne facem noi planuri, pentru că Dumnezeu le are pe ale lui.

Așa că ce o vrea Dumnezeu! Dar nu, nu este vreun plan sau vreun proiect pe care să mi-l fi propus și să zic: «Domne, trebuie să se întâmple acest lucru!». Îmi place să dăruiesc iubire și cred că aș fi avut pe deplin pentru doi copii sau trei.”, a spus Marcela Fota la un moment dat.