”Pot să spun că în sfârșit am încheiat” Schimbarea majoră care a avut loc acum în viața Ramonei Olaru. Vedeta a făcut anunțul la scurt timp după întoarcerea din vacanță

Ramona Olaru s-a bucurat vara aceasta de vacanță după vacanță, s-a relaxat, a stat la soare, așa cum îi place ei, s-a aventurat, dar, cum spune o vorbă, ce este frumos repede trece, la fel și perioada liberă a blondinei s-a încheiat acum.

Astfel că, vedeta a reintrat în pâine de la mijlocul săptămânii, când a și început o zi plină de evenimente și stând numai pe drumuri.

Ramona Olaru vorbește despre schimbarea sa profesională

Însă, prima oprire a fost la locul de muncă. Doar că fata de la meteo a mărturisit că ceva s-a schimbat. Mai exact, locația este alta, dar îi place mult mai mult acum divei, căci este foarte aproape de casa ei.

Ceea ce înseamnă că nu mai este nevoită să petreacă ore în trafic, acum putând să ajungă pe platoul de filmare chiar mergând pe jos de acasă până la locație.

Ba mai mult decât atât, pe lângă faptul că o așteaptă deja o perioadă aglomerată, asistenta TV a ținut să menționeze și că gata, relaxarea s-a terminat și următoarea vacanță ar avea loc, poate, abia la

iarnă, atunci când iar va lua pauză emisiunea din care face parte.

Însă, nu se plânge, căci spune că este o persoană activă, căreia îi place agitația și faptul că are o activitate intensă zi de zi.

”Gata, pot să spun că în sfârșit am încheiat vacanțele, cel puțin până la iarnă. Am ajuns deja la sediu, ne-am schimbat sediu, superb. Știți care e cea mai bună veste, că sediul este chiar peste drum de casa mea. Pot să vin la muncă pe jos… Într-un fel sau altul îmi place că m-am întors la zilele super pline, nu prea îmi place că m-am întors la trafic, dar e ok. Am învățat să-mi iau măsuri de precauți și anume, știind că mai am un eveniment la ora șapte, mi-am luat hainele cu mine și mă încadrez să ajung fix la ora șapte”, a spus Ramona Olaru, pe contul personal de Instagram.