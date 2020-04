In articol:

Te poti infecta cu noul coronavirus de pe lumanarea de la care primesti lumina sfanta? Ministrul Sanatatii Nelu Tataru a facut precizari importante.

In noaptea de Inviere este indicat ca romanii sa limiteze interactiunea cu alte persoane. Riscul de infectare este foarte mare. Nelu Tataru recomanda chiar sa nu atingem lumanarea persoanei de la care luam lumina.

Poti lua coronavirus de pe lumanarea de la care primesti lumina?

"Cat timp suntem intr-un contact direct cu o persoana infectata... Suntem in scenariul 4 si oricine e suspect, mai ales daca nu are simptomatologie. Nu putem risca. Suntem intr-un moment in care am reusit sa limitam focarele. Am reusit sa facem focare mici acasa, sa se consume boala in aceasta perioada de izolare si, atunci cand vom iesi, sa fim ori cu imunitatea facuta, ori cu din ce in ce mai putini asimptomatici care pot transmite virusul", a precizat ministrul Sanatatii Nelu Tataru intr-o emisiune de televiziune.

Citeste si: Adrian Streinu-Cercel, mesaj de Paste pentru toti romanii: "Nu iesiti din casa! Nu va intalniti cu cei care vin de pe strada"

Citeste si: Premierul Ludovic Orban, anunțul mult așteptat. Când se vor redeschide școlile din România

"Noi ne limitam la un 10-12 mii în momentul asta. Daca nu suntem cooperanti, daca nu respectam masurile, atunci ne gandim la 15 mii, poate 15, poate 20 de mii. Cifrele pot exploda. Cu cat suntem mai multi care transmitem, cu atat și cazurile pe care le infectam sunt mai multe. Atunci creșterea se face exponential. Vedem comorbiditati multe, o sa ne așteptam sa vedem o creștere de cazuri, poate nu exagerata, dar dupa ce o sa avem un moment în care încep sa scada cazuri o sa avem decese, pentru ca sunt cei care sufera în acest momente de cazuri cronice, iar organismele cedeaza", a mai spus ministrul Tataru intr-o emisiune la TV.

sursa foto: Mediafax Foto