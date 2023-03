Poveste de dragoste în fotbalul românesc! Dennis Man se iubește cu fosta Miss Arad! Starul Naționalei României este îndrăgostit lulea și s-a mutat cu tânăra în Italia, la Parma

In articol:

Dennis Man este, fără îndoială, unul dintre cei mai buni jucători ai Naționalei de Fotbal a României. Starul de la Parma a și înscris primul gol contra Andorrei, scor 0-2, în meciul de debut al selecționatei noastre în preliminariile Campionatului European 2024, pe ”Estadi Nacional”, și se anunță, la cei 24 de ani ai săi, drept liderul echipei antrenate de Edi Iordănescu.

Dincolo de teren, Dennis Man are o viață la fel de impecabilă, precum îi este și jocul! Mijlocașul trăiește, de mai bine de cinci ani, o poveste de dragoste frumoasă, alături de o femeie superbă, Alexandra Ionela Grigoriță, tânăra care i-a stat alături în toate momentele, și în special în cele dificile.

Dennis Man și iubita lui, Alexandra [Sursa foto: Instagram]

Dennis Man a cunoscut-o pe iubita lui la Arad! ”Îl văd cu capul pe umeri”

Dennis Man a cunoscut-o pe Alexandra pe vremea când evolua la Arad, la UTA! El era, pe atunci, un nume de viitor în fotbalul românesc, ea…Miss Arad! O combinație ideală pentru o relație care avea să devină din ce în ce mai puternică în timp, în ciuda tentațiilor venite din ambele părți! Legătura lor avea să îi facă mai responsabili, și să îi împlinească amândoi pe toate

planurile, profesional și personal.

”Pe Man îl văd cu capul pe umeri, un băiat a cărui prietenă (n.r. Alexandra Ionela Grigoriță, fostă Miss Arad în 2014) are afaceri, ceva cu haine am înțeles (n.r. este vorba despre un brand de ținute de sport). Tatăl lui stă lângă el și toți banii sunt lui bine gestionați”, declara, în urmă cu ceva vreme, Giovanni Becali la DigiSport Matinal.

Dennis Man și iubita lui, Alexandra [Sursa foto: Instagram]

Dennis Man și iubita lui au luat în calcul și varianta căsătoriei

Starul Naționalei de Fotbal a României nu și-a ascuns niciodată relația cu Alexandra Grigoriță, dimpotrivă, Dennis a fost mereu mândru de iubita lui. De-a lungul timpului, el a postat pe rețelele de socializare nenumărate imagini cu partenera sa de viață, dovadă clară că legătura lor este una cât se poate de serioasă. Mai mult, cei doi locuiesc împreună și în Italia, la Parma, acolo unde jucătorul român evoluează, și nu este exclus ca, în viitorul apropiat, ei să se căsătorească.

Ce a spus Dennis Man după victoria cu Andorra! ”E o senzația frumoasă tot timpul când marchezi pentru țara ta, mă simt mândru”

După meciul cu Andorra, Dennis Man a ținut să spună cum s-a simțit partida din teren. „A fost un meci greu, știam că vom întâlni un adversar incomod, ne bucurăm că am reușit să marcăm în prima repriză și pot spune că am început meciul mai ușor. Nu vreau să dau vina pe teren, a fost puțin incomod, pentru mine cel puțin. Pot spune că am început puțin ezitant ca echipă, nu știu dacă a fost trac, probabil puține emoții, debutezi într-o grupă”, a declarat fotbalistul la Digi Sport.

”E o senzația frumoasă tot timpul când marchezi pentru țara ta, mă simt mândru, vreau să îi mulțumesc lui Olimpiu (n.r. Moruțan, cel care i-a centrat la gol) pentru acea minge și cam atât. De câte ori am fost aici ca acum nu am simțit niciodată, suntem un grup unit, tânăr, avem jucători cu experiență pe lângă, dar pot spune că suntem un grup frumos”, a spus Dennis Man pentru aceeași sursă, apoi, a vorbit și despre accidentarea lui. ”A încercat să lovească mingea, mi-a pus talpa pe tibie, sunt bine, sunt ok, mă bucur că am reușit să ies sănătos de pe teren”

Naționala României [Sursa foto: Profimedia]

După meciul cu Andorra, România ocupă locul al doilea în Grupa I din preliminariile EURO 2024, cu trei puncte obținute, la egalitate cu Elveția, care însăs-a impus cu 5-0 în duelul cu Belarus, având un golaveraj mai bun. Kosovo și Israel au câte un punct.

Pentru tricolorii lui Edi Iordănescu urmează partida cu Belarus de pe 28 martie de la 21:45, duel ce se va disputa pe Arena Națională.