Poveste de dragoste în lumea tenisului! Rivala lui Halep se mărită. Anastasia Potapova a și arătat inelul primit de la Alexander Shevchenko

Anastasia Potapova, considerată cea mai frumoasă tenismenă din circuitul alb, a decis să se mărite cu Alexander Shevchenko. Fosta rivală a Simonei Halep a primit deja inelul de logodnă și abia așteaptă fericitul eveniment.

Anastasia Potapova, rivala lui Halep, se mărită cu tenismenul Alexander Shevchenko

Lumea tenisului se pregătește de nuntă. Superba Anastasia Potapova i-a spus ”Da” iubitului ei, Alexander Shevchenko (22 de ani), un jucător de tenis rus din Top 100 ATP, cu care are o relație frumoasă.

Fosta rivală a Simonei Halep a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Alexander Shevchenko (86 ATP), iar, de fericire, a arătat lumii întregi inelul primit de la bărbatul cu care are o relație de mai puțin de unan, potrivit Womenstennisblog.

”Nu știam cum va funcționa povestea noastră, pentru că programul unui jucător de tenis nu este niciodată ușor. Dar cumva am reușit să ne descurcăm și, de fapt, am petrecut fiecare săptămână împreună, ne vedem des, ceea ce este un lucru foarte bun și am ajuns aici, la o logodnă”, a spus Anastasia Potapova pentru sursa citată.

Anastasia Potapova și Alexander Shevchenko, dragoste la prima vedere. ”Este foarte frumos să am pe cineva care să mă înțeleagă”

Legătura dintre Anastasia Potapova și Alexander Shevchenko este una puternică și plină de iubire.

De altfel, tenismena a spus clar că a fost o dragoste la prima vedere și legătura lor este una unică. Mai mult, faptul că ambii sunt jucători profesioniști în circuit contează.

„Este foarte util să ai pe cineva care te poate sprijini, nu doar în echipa ta, ci pe cineva de care te simți apropiat. Este o persoană care nu numai că știe tenis, ci și care vrea ce este mai bun pentru tine.

Chiar dacă joc prost, el mă va sprijini, așa că este foarte frumos să am pe cineva care să mă înțeleagă la turnee”, a declarat Anastasia Potapova despre relația cu Alexander Shevchenko.

Anastasia Potapova a și arătat inelul primit de la Alexander Shevchenco, unul din aur alb cu diamante

După ce a fost cerută în căsătorie, Anastasia Potapova a radiat de fericire. Poate tocmai de aceea, a și dorit să împărtățească totul cu fanii ei.

Rivala lui Halep și-a arătat inelul, unul din aur alb cu diamante, într-o postare în care apare cu iubitul său. Imaginea a devenit virală și a fost apreciată deja de zeci de mii de fani din lumea tenisului.