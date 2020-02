Surpriză mare pentru fanii show-ului Exatlon! Doi dintre faimoșii care au participat la competiția din Republică Dominicană, Mădălina Vlad și Ciprian Mariș, trăiesc, de câteva luni, o frumoasă poveste de dragoste.

Povestea este cu atât mai neașteptată în condițiile în care Mădălina a divorțat de soțul ei în toamnă, după participarea la Exatlon Cup. Atunci, cunoscută sub numele de Predoi, fosta campioană la bob, a revenit la numele de Vlad, printr-o decizie radicală, extrem de comentată. De altfel, în premieră pentru WOWbiz.ro, Mădălina avea să dezvăluie ce a dus la ruptura între ea și bărbatul cu care era împreună de mai bine de șapte ani!

”Eu și fostul meu soț am fost iubiți parcă dintotdeauna, eram prieteni de mici, am crescut și am decis să ne căsătorim. Din păcate, iubirea nu a ținut până la adânci bătrâneți, s-a pierdut pe parcurs. Nu am o explicație clară, ce știu însă concret este că, atunci când m-am întors din Dominicană, am decis să mă duc în fața unui notar și să pun capăt mariajului. Este adevărat, decizia era luată de ceva timp în interiorul meu și am zis să acționez. Am împărțit un cățel și două pisici”, a spus faimoasa la ”Ștafeta mixtă”!

Mădălina Vlad de la Exatlon s-a cuplat cu faimosul Ciprian Mariș! ”Mă bucur că trăiesc o poveste frumoasă și că a apărut el în viață mea”

După separare, viața sportivei avea să se schimbe însă în bine. Atunci când nici măcar ea nu se aștepta, a întâlnit iubirea. Mădălina Vlad s-a cuplat cu faimosul Ciprian Maris de la Exatlon, iar, ieri, de ziua ei, a dorit să nu mai țină secret acest lucru. ”Noi ne cunoșteam de multă vreme, am dat și BAC-ul împreună cu olimpicii la Râmnicu Vâlcea acum 10 ani dar nu ne-am întâlnit atunci. Interesant este însă că eram în același loc, în același moment! Ne știam din vedere, de la Exatlon dar nu am interacționat până la gala de MMA din 16 decembrie, unde am fost să îi susțin pe el și pe Ion Surdu! Le-am luat un interviu pentru un vlog și acolo s-a întâmplat ceva, a fost chimie pur și simplu! Eu credeam că e doar un luptător și că abia scot două vorbe de la el, dar a fost o surpriză mare să văd ce om interesant am descoperit!

Mădălina Vlad de la Exatlon s-a cuplat cu faimosul Ciprian Mariș! ”Voi fi alături de tine toată viața noastră”

a declarat ”faimoasa” în exclusivitate pentru WOWbiz.ro!

Pe de altă parte, la scurt timp după ce fanii au aflat că Mădălina Vlad s-a cuplat cu faimosul Ciprian Mariș de la Exatlon, și îndrăgitul lupător de MMA a postat câteva imagini cu partenera lui și a scris în dreptul lor un mesaj emoționant. ”La mulți ani iubita mea, Îi doresc tot binele din lume, multă fericire, și să avem parte doar de realizări împreuna pentru că te iubesc și voi fi alături de tine toată viața noastră”