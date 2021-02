Poveste dureroasă! Bărbatul care s-a dus la spital să i se spună că s-a vindecat de cancer, a plecat de acolo infectat cu COVID-19 și a murit

In articol:

Un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost diagnosticat anul trecut, la începutul pandemiei cu o boală cruntă. Mai exact, acesta a fost diagnosticat cu cancer limfatic. Din primele informații, bărbatul a fost internat de urgență în cadrul Spitalului Clinic Fundeni, la secția de Hematologie, urmând să înceapă o schemă de tratament cu 8 cure de citostatice.

În luna octombrie a anului trecut, bucureșteanul s-a internat pentru ultima cură de tratament. Din fericire, a reușit să învingă lupta împotriva cancerului, iar medicul i-a spus că trebuie să vină la spital doar pentru controalele periodice. La scurt timp, familia bărbatului a aflat că acesta a fost i nfectat pozitiv cu COVID-19.

„Vestea a căzut ca un trăsnet pentru noi. Nu am apucat o clipă să ne bucurăm pentru că a învins cancerul. Tot timpul am crezut că eu reprezint un risc pentru el, zilnic fiind expusă infectării la cabinetul medical! Dar i s-a întâmplat în spitalul unde se trata. M-am carantinat cu el și am început să-l monitorizez permanent” a spus soția bărbatului.

Bărbatul și-a pierdut gustul și mirosul

Din spusele femeii, aceasta a observat că partenerul ei de viață și-a pierdut gustul și mirosul. Ulterior, bărbatul a făcut febră, pentru că starea sa de sănătate se înrăutățise, soția sa a decis să-l interneze în spital. Pe tot parcursul internării a fost pus pe tratament cu trei antibiotice, pe perfuzii. Mai mult, medicii i-au administrat tratamentul cu anticorpi monoclonali, îi schimbau poziția astfel încât să poată respira mai bine, i-au făcut transfuzii cu sânge și masă trombocitară.

Din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, bărbatul a murit pe patul de spital

„Pe 24 decembrie, în Ajunul Crăciunului, mi-a transmis prin mesaje că are 100% saturație, pentru ca apoi să fie intubat. A murit pe 1 ianuarie. L-au băgat în doi saci de plastic. Opt luni a luptat și a învins cancerul, iar două luni a luptat cu COVID, iar acest virus l-a topit și băgat în pământ. A fost un om cât muntele, avea 1,94 de metri și 110 kilograme”, a spus femeia îndurerată.