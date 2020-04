In articol:

„Este craiovean, dar a ajuns să fie operat într-un spital din Oradea. După externare, craioveanul Aurel Firu s-a întors din nou în spitalul în care s-a operat şi a trecut prin clipe cumplite. De această dată nu boala a fost cea care l-a adus în unitatea spitalicească, ci gândul şi scopul de a confecţiona şi monta la intrarea în spital un tunel de dezinfecţie. Nu a stat retras, mai ales în condiţiile actuale. A ales să facă o faptă bună într-o astfel de perioadă dificilă pentru noi toţi. A uitat, pentru moment, de durerea lui şi perioada cumplită de chimioterapie prin care urmează să treacă şi a sărit în ajutorul altora.”, a mai scris sursa citată.

Bolnavul de cancer care a construit un tunel de dezinfecţie: "Nu am putut să stau indiferent"

„Din postura în care mă găsesc, nu am putut să stau indiferent. M-am apucat să confecţionez şi am reuşit să duc la bun sfârşit un tunel dezinfectant pe care îl voi monta la Spitalul Municipal Oradea. Îl montez chiar într-un spital în care sunt aduşi pacienţi cu Covid -19. Asta simt că trebuie să fac. Am lucrat cinci zile la el, dar sunt bucuros că pot ajuta, chiar şi în situaţia asta. Tunelul este destinat medicilor, dar intenţionez să confecţionez unul şi pentru pacienţi. Am făcut acest lucru pentru că nu pot sta doar să privesc, acum a fost rândul meu să mulţumesc pentru ajutorul primit. Eu fac asta pentru că aşa simt“, a mărturisit Aurel Firu.

