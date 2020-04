In articol:

Marinela Feier este numele celui de-al treilea medic ucis de COVID-19. Este vorba despre o doctorita renumita din Brad care a murit la Cluj, in spitalul in care lucreaza fiica sa, si ea cadru medical.

Se pare ca doctorita Feier, in varsta de 69 de ani, s-ar fi infectat dupa ce a intrat in contact cu o femeie asimptomatica, venita la spital cu probleme digestive si de bila.

Doctorita Marinela Feier, infectata cu coronavirus de o pacienta asimptomatica

La inceputul lunii aprilie a inceput sa se simta rau. A crezut ca e racita si a ramas acasa, ca sa se trateze singura.

a declarat Lucian Miron, directorul medical al Spitalului Municipal Brad.

Pentru ca starea i s-a inrautatit rapid, a mers la spital si a facut testul rapid pentru coronavirus, care a iesit pozitiv.

"Am vrut sa o transferam, initial, la spitalul din Hunedoara, fiind cel mai apropiat de noi. Am luat legatura si cu fiica sa, care e medic la Cluj, am transferat-o acolo", a continuat dr Lucian Miron pentru hotnews.ro.

Marinela Feier a fost internata la Spitalul Judetean Cluj, la Clinica Medicala 1, unde lucreaza fiica sa, medic.

Marinela Feier suferea de diabet. Sotul doctoritei, pozitiv cu COVID-19, e internat si el la Cluj

"A fost internată la Terapie-Intensivă, iar de vinerea trecută starea i s-a agravat și a avut nevoie de suport respirator. Fiica dânsei mi-a spus că, practic, nu a mai avut plămâni. A rămas fără plămâni. Slăbiciunea a fost că doamna doctor avea și alte afecțiuni, respectiv diabet", a mai spus Miron pentru sursa citata.

In acelasi spital se afla acum si sotul doctoritei, confirmat la randul lui cu COVID-19. Barbatul a prezentat simptome la cateva zile dupa ce partenera de viata a fost testata pozitiv cu virusul.