Povestea cutremurătoare a Mariei Foca! Copilăria ei a fost un clavar, iar adolesența o traumă: "Am fost abuzată de 6 bărbați"

Maria Foca a avut parte de o copilărie traumatizantă. Într-un mic apartament, locul care și acum îi umple ochii de lacrimi, s-au derulat scene dramatice: bătăi, contraziceri, panică, frică, s-au adresat jigniri, acuzații, nu s-a spus niciodată ,,Te iubesc!".

Acolo, micuța Maria trebuia să fie mereu în control, chiar și atunci când era la joacă, în fața blocului. Trăia mereu cu frica că părinții ei ar putea să omoare între ei. Trecând de aceste evenimente marcante, când a mai crescut, Maria Foca a trecut prin alte clipe de groază. La 16 ani a fost violată de 6 bărbați cam de aceeași vârstă cu tatăl ei. Cu greu a reușit să scape din mâinile lor, cu greu a reușit să vindece această traumă, iar dacă nu era de ajuns ce deja pățise, acasă, într-o discuție sinceră cu mama, unde i-a spus ce are pe suflet, singurul lucru pe care aceasta a avut să i-l spună fiicei a fost ca... a meritat.

Maria Foca, noaptea care i-a marcat viața

Maria Foca este o femeie extrem de puternică, care a îndurat o viață, cum nimeni nu ar trebui să aibă. Aceasta a povestit, în emisiunea lui Mihai Ghiță, difuzată pe Kanal D2, despre noaptea care a marcat-o pentru totdeauna și anume momentul în care a fost violată de 6 bărbați maturi.

"Aveam o prietenă cu care mă știam de ceva vreme, venea și la mine acasă, îl cunoșteam și pe prietenul ei. În același grup mai era un băiat. Am mers la el acasă, cu un taxi, era zi, cu gândul că el se va schimba de haine și vom pleca unde trebuie să mergem. Ei erau de etnie romă. Mi-a zis să cobor cu el, nu am vrut inițial. Mi-a zis că doar se schimbă și ne întoarcem. Nu a fost așa... A închis ușile cu grilaj și acolo era de fapt vorba să se culce cu mine. Mi-a spus că mă încearcă să vadă dacă sunt fată mare și se oprește. Nu s-a oprit...A fost o luptă între noi. L-am rugat să nu facă asta, să nu mă distrugă, îmi era frică de mama, că ea mereu îmi spunea să intru fată mare în biserică. Am adormit și m-am rugat să mă trezesc la 6 dimineața, când era primul tramvai ca să pot să plec de acolo. Peste noapte a bătut la ușă și erau alți 6 bărbați, a ieșit afară, au stat de vorbă cu el. A venit în casă și îmi spunea că nu mă culc cu ei, cu cei 6, o să îl omoare, că are o datorie mare la ei. Eram disperată, nu știam ce să fac. Era o minciună totală, de fapt voia să fiu o femeie a lui care să facă bani. Eu spuneam că nu vreau, iar el mi-a zis să aleg dacă cu toți odată sau pe rând. Erau bărbați în toată firea, de vârsta lui tata. Am terminat cu toți ceilalți, a mai vrut și el o dată. Am reușit să fug la 6 dimineața. Nu am spus nimănui, pentru că știam că sunt oameni periculoși și m-au amenințat. M-a salvat și protejat un băiat de etnie romă din alt clan.", a declarat Maria Foca.

Copilăria de coșmar a Mariei Foca

Maria Foca își amintește cu groază și de perioada copilăriei, când scandalurile și bătăile dintre părinți erau la ordinea zilei. De multe ori a intervenit poliția, iar ea era protectorul mamei, sperând ca tatăl să nu o omoare.

"Se bea alcool, părinții se jigneau și urmau scandaluri. Erau jigniri urâte, bătăi, lovituri, eu eram lângă ei și ascundeam orice putea deveni armă. Au fost cazuri în care tata a împins-o pe mama cu capul de ceva. Tata era cel care dădea, iar mama reproșa. Întotdeauna s-a întâmplat asta, de 4-5 ori pe săptămână. După ce se omorau în bătaie se împăcau, fără să discute ce s-a întâmplat cu o zi înainte.", a mărturisit Maria Foca, la În Oglindă.

