Povestea de dragoste a Ioanei Tufaru cu gunoierul! Ce obstacole a întâmpinat fiica Andei Călugăreanu în căsnicie: „Lumea mă judeca” | EXCLUSIV

In articol:

Ioana Tufaru are o poveste impresionantă de viață, trecând prin multe experiențe traumatizante. Totuși, acum câțiva ani a reușit să înflorească, în compania unui bărbat care acum îi este soț. Cei doi au pornit de la 0 și au construit împreună ce au azi.

Ioana Tufaru, îndrăgostită și căsătorită cu un gunoier

Ioana Tufaru trăiește de câțiva ani buni o poveste de dragoste specială. A pornit de la nimic, cu meserii modeste, dar au știut să aprecieze unul la celălalt bogăția sufletului.

„Ionuț, soțul meu, lucra la o firmă de salubritate sau la tomberon, cum zice el. Lumea mă judeca, că eram fiica Andei Călugăreanu și ieșeam cu un gunoier. Eu lucram la o florărie și aveam amândoi tură de noapte. Într-o sedară s-a oprit și și-a aprins o țigară, iar eu i-am cerut una. Practic, acea țigară a aprins focul dragostei noastre. Am fost și eu îndrăgostită și mi s-a dat cu flit. Ionuț a încercat să vadă partea interioară. El a făcut primul pas, deși nu pare, pentru că eu aveam tot timpul aveam senzația că nu se uită nimeni la mine, că sunt cât muntele Athos. Eram complexată, că știam ce vor bărbații din ziua de astăzi. Am pornit de la zero, de la lingură, am dormit în parc împreună, însărcinată în 4 luni. Am trecut prin foarte multe împreună și iată că în ianuarie facem 9 ani de când suntem împreună și 4 sau 5 de când suntem căsătoriți. El m-a cerut de mai multe ori și de fiecare dată i-am zis DA. M-am măritat cu el dintr-o ambiție, ambiția de a scăpa de numele Tufaru.” , a povestit Ioana Tufaru.

Citeste si: Armin Nicoară și Claudia Puican au împlinit un an de căsnicie! Ce mesaje și-au transmis cei doi: „Într-o căsnicie există urcușuri și coborâșuri”- kanald.ro

Citeste si: UPDATE/FOTO/VIDEO- O tânără a fost descoperită decedată pe o plajă din Mamaia. Ea a fost văzută de mai mulți trecători care au apelat 112: „S-ar fi putut întâmpla peste noapte”- stirilekanald.ro

Ioana Tufaru, probleme cu greutatea din naștere

Ioana Tufaru a făcut diverse intervenții prin care să scape de kilogramele în plus, însă nici acum nu a ajuns la rezultatul dorit. Aceasta afirmă că de când s-a născut, un tratament i-a atacat glanda tiroidă.

„M-am născut prematur, la 7 luni, cu aproape 5 kg, 4.9 kg. Din spital, din maternitate, am captat un virus, o dublă pneumonie, care m-a făcut să stau sub un clopot de oxigen. Bebeluș fiind, din păcate, nu îmi găseau leacul. Șeful maternității i-a spus mamei că el a găsit ceva, un medicament, dar dacă mi-l dă îmi va ataca glanda tiroidă și voi lua proporții. Mama mea, dorindu-și foarte mult un copil, ca eu să trăiesc. Mama mea mi-a povestit că i-a spus doctorului că dacă și otrava îmi face bine, să îmi dea otravă, numai să trăiesc. Acele vitamine mi-au afectat glanda tiroidă. Mi-am făcut două operații de micșorare de stomac. Mai mă îngraș, mai slăbesc, nu reușesc să am o greutate stabilă. Mi-am făcut două intervenții la stomac. O dată mi l-am tăiat, altă dată mi-am pus un inel gastric, dar din păcate nu am reușit să slăbesc așa cum mi-am dorit. M-am îngrășat iar! Nu înțeleg de ce.”, a mărturisit Ioana Tufaru, la WOWnews.

Citeste si: „Ieri am avut un incident destul de neplăcut, dar nu sunt pregătită încă să vorbesc.” Ce i s-a întâmplat Ioanei Ginghină, la puțin timp după nuntă- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Acuzații tulburătoare. Mai mulți copii ar fi fost bătuți de educatoare- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții actorul Michael Gambon, celebru pentru rolul Dumbledore din filmele Harry Potter- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!