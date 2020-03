Ramon Chicireanu a murit răpus de un cancer nemilos, totul, în ciuda faptului că mulți români care îl cunoșteau de la show-ul culinar la care participase la televizor se mobilizaseră pentru a-l ajuta să depășească perioada critică.

"Chicireanu Ramon-un om frumos cu un suflet mare şi un zâmbet larg, molipsitor - cel cunoscut drept Ramon de la MasterChef, duce o lupta crâncenă cu CANCERUL. Acum 2 ani de zile Ramon a fost diagnosticat cu Cancer limfatic – o boală îngrozitoare. Ramon a plecat în Germania -ţară unde a putut beneficia de un tratament corespunzător, a făcut tot felul de investigaţii şi tratamente, a suferit operaţii care mai de care mai complexe şi de 2 ani de zile luptã cu înverşunare", a fost mesajul transmis de un apropiat de-al lui Ramon în urmă cu mai bine de o săptămână, înainte de moartea lui.

Ramon de la Masterchef! ”Singura pasiune este soţia mea dragă, care mă suportă. Nu ne-am certat 12 ani”

Ramon Chicireanu s-a făcut remarcat la Masterchef prin umorul său, cel cu care a reuşit să-i faca pe cei trei chefi serioşi (nr. Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu) să se prăpădească de râs. Mai mult, atitudinea sa glumeaţă l-a făcut cel mai populat concurent de la emisiune. "Gătesc de la 18 ani și m-am apucat să fac acest lucru, fiindcă îmi era foame, practic am mai mâncat prin vecini", povestea bărbatul la testimoniale, înainte de a intra în competiția, care avea să îl facă extrem de cunoscut în întreaga Românie acum șase ani! "Singura pasiune este soţia mea dragă, care mă suportă. Cred că asta este pentru care nu ne-am certat în 12 ani, reuşim să transformăm cearta în comedie, tragedie, acţiune, etc", a mai completat regretatul concurent la vremea respectivă.

Povestea lui Ramon cu nevasta lui era una cu un happy-end frumos. ”Pe soția mea, am cunoscut-o într-o discotecă. era singura fată care umbla și mă pișca, și eu nu suportam atingerile astea, așa că am respins-o timp de un an de zile, repet, fiindcă nu îmi plăcea modalitatea ei de abordare. După șase ani de prietenie, ne-am hotărât să ne căsătorim, și după a urmat un copil, și apoi alți doi”, povestea Ramon.

Ramon de la Masterchef a încetat din viață, dar, în urmă cu doi ani, el a făcut un tratament în Germania, iar atunci părea că s-a vindecat de cancer. Din păcate, boala a revenit și de data aceasta e mult mai grav. ”S-a luptat singur în prima fază cu cancerul şi a supravieţuit. Atunci i-a zâmbit frumos bolii, a întrebat-o cu ce treabă pe la el şi apoi a invitat-o sã îl pãrãsească. El avea chestii mult mai importante – acasă în Romania tocmai i se năştea al 3-lea copil- o minune de fetiţă.

Dar cancerul nu l-a uitat. S-a întors şi mai puternic şi mai înverşunat. Însã Ramon Chicireanu e un adversar din ãla redutabil. El are 3 copii frumoşi şi veseli care au nevoie de un tatã. Are o soţie minunatã care îl ajutã şi îi este alãturi. El nu stã la discuţii mult cu boala asta -el luptã, zâmbeşte, gãseşte puteri interioare nebãnuite şi identificã soluţiile salvatoare şi astfel trece vesel mai departe.

Toate aceste investigaţii şi operaţii şi tratamente sunt extraordinar de costisitoare -iar Ramon îşi doreste să continue aceastã luptã pentru cã el ştie cum sã o câştige. Noi oamenii avem o putere fantasticã– aceea de a ne ajuta aproapele, de multe ori depinde doar de noi sã le oferim apropiaţilor o nouã şansã la viaţã. Ramon Chicireanu este acum aproapele nostru care are mare nevoie de ajutor. Acum noi putem sã îl ajutãm sã îşi implineascã visul – acela de a trãi!!!Ramon meritã sã îşi scrie în continuare povestea vieţii sale!”, a scris un apropiat al concurentului.